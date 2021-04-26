На захист дисертації Іллі Ківи намагалася потрапити поліція (відео)

Частину журналістів не пустили в приміщення, де проходить захист дисертації Ківи, вони викликали поліцію

Частину журналістів не пустили на захист кандидатської дисертації нардепа Іллі Ківи, яка проходить в державному Інституті підготовки кадрів держслужби зайнятості. Вони вважають, що такі дії перешкоджають журналістській діяльності, і викликали поліцію, але поліцейського також не пропустили в будівлю.

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Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews

"Через 40 хв приїхала слідчо-оперативна група в особі одного поліцейського, проте і він не зміг потрапити всередину і домогтися якоїсь виразної інформації", – йдеться в повідомленні каналу.

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За даними "Української правди", всередину Інституту впустили заборонені телеканали "112" і "NewsOne". Також дозволили зайти представникам hromadske і "1 + 1". Крім того, в установу зайшли двоє журналісток каналу "Перший незалежний", який створили після санкції проти "112" і "NewsOne".

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За даними ЗМІ, зараз нардеп відповідає на питання екзаменаційної комісії. Результат буде відомий через 2-3 дня.

Як відомо, дисертація Ківи називається "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)".

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