На затонулому в Чорному морі суховантажу було 10 українців

На затонулому в Чорному морі судні "Арвін" було 10 українців і 2 іноземці, повідомляє МЗС України.

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Двоє людей загинуло, шестеро були врятовані, ще чотирьох продовжують шукати. Про громадянство загиблих і врятованих не повідомляють.

Як передавали, судно пішло на дно біля берегів Туреччини близько 13 години в неділю. Через погані погодні умови пошуково-рятувальна операція ускладнена.

Українські консули вирушили в порт Айдин для надання консульської допомоги. "Гаряча лінія": +90 539 550 98 98.

ЗМІ повідомляють, що суховантаж ішов під російським прапором, але належить українській компанії, зареєстрованій в Одесі.

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