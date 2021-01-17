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На затонулому в Чорному морі суховантажу було 10 українців

17 січня, 16:11

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Чотирьох людей продовжують шукати

На затонулому в Чорному морі судні "Арвін" було 10 українців і 2 іноземці, повідомляє МЗС України.

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Двоє людей загинуло, шестеро були врятовані, ще чотирьох продовжують шукати. Про громадянство загиблих і врятованих не повідомляють.

Як передавали, судно пішло на дно біля берегів Туреччини близько 13 години в неділю. Через погані погодні умови пошуково-рятувальна операція ускладнена.

Українські консули вирушили в порт Айдин для надання консульської допомоги. "Гаряча лінія": +90 539 550 98 98.

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ЗМІ повідомляють, що суховантаж ішов під російським прапором, але належить українській компанії, зареєстрованій в Одесі.

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Туреччина моряки катастрофа Чорне море суховантаж
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