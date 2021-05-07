На Землю падає ракета, а Єгипет закрився на карантин – про що говорять СЬОГОДНІ

Розглядаємо головні новини, які відбулися в Україні і світі 7 травня

Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії вийшов на свободу український політв'язень з Криму, а по обидва боки Тихого океану ворожать, де впаде величезна частина китайської космічної ракети, яка наближається до Землі.

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Тим часом нещодавно обраного керівника ОТГ під Києвом спіймали на чималому хабарі, а перша вакцинована в Україні особа все ще не може отримати другу дозу вакцини.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні новини цього дня, які стоять на слуху у всіх.

"Китайський привіт" з космосу

США стверджують, що китайська важка ракета-носій "Чанчжен-5В", що мала вивести на орбіту модуль майбутньої космічної станції КНР, вийшла з під контролю і тепер мчить на Землю.

Падіння 20-тонної ступені ракети може спричинити суттєві руйнування, попереджають в Пентагоні і Космічних силах Америки.

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Вчені стверджують, що в атмосферу нашої планети ракета увійде з 8 по 10 травня. До зони ризику потрапляють регіони між 41 градусом північної і 41 градусом південної широти, зокрема Нью-Йорк, південь Чилі, Веллінгтон в Новій Зеландії, Туркменія і Пекін.

Тим часом в китайському МЗС стверджують, що більшість уламків ракети згорять в атмосфері, а ті, що залишаться, впадуть в міжнародні води. Тому боятися не варто.

Повернули в'язня Кремля

В Росії звільнили останнього фігуранта "справи Сенцова" – політв'язня-кримчанина Олексія Чирнія.

У 2014 році ФСБ заарештувала його за звинуваченням у намірі підірвати пам'ятник Леніну в Сімферополі. Пізніше він уклав угоду зі слідством і обмовив інших заарештованих – Олега Сенцова, Геннадія Афанасьєва та Олександра Кольченко. За слова адвоката Чирнія, він це це зробив під тортурами.

Незважаючи на це, російський суд засудив його до семи років колонії суворого режиму – цей термін сплив 7 травня.

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З колонії в Ростовській області політв'язня конвоювали прямісінько на кордон з Україною, не давши навіть поговорити з батьками. Зараз він вже знаходиться на українській території.

До слова, всіх інших фігурантів справи України повернула набагато раніше: Афанасьєва обміняли в 2016 році, а Сенцова і Кольченко – в 2019-му.

В очікуванні другого уколу

Тим часом в Україні думають, що робити з тими, хто отримав першу дозу вакцини від коронавірусу Covishield (AstraZeneca індійського виробництва). Багато з них ризикують отримати другу дозу з запізненням – повторний укол зарезервований лише для 15 тисяч осіб.

Спочатку інтервал між першою і другою дозою був 21 день, але потім МОЗ збільшило його до 12 тижнів.

Отже, другу дозу вакциновані AstraZeneca мають отримати наприкінці травня. А от, наприклад, багато хто з тих, кого вакцинували китайським препаратом Coronovac, вже отримав другу дозу.

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Експерти стверджують, що збільшення інтервалу між першою і другою дозою не лише допускається, але й для багатьох вакцин навіть підсилює ефект. Саме тому Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала продовжити часовий проміжок між вакцинами AstraZeneca.

Загалом за станом на сьогодні повністю вакциновані були лише 428 українців.

Відпустка в ізоляції

Улюблені багатьма українцями Єгипет і Туреччина оголосили карантин – обмеження в цих країнах почали діяти практично одночасно.

Таким чином, з 6 травня в Єгипті закрито пляжі і заборонено будь-які розважальні заходи, а з 7 травня в Туреччині закривається все, крім магазинів.

Протягом двох тижнів на єгипетських курортах діятиме комендантська година – після 9 вечора не працюватимуть кафе, магазини, торгові центри і кінотеатри. Крім того, не працюватиме громадський транспорт, а також громадські парки і пляжі.

Втім, туристів це торкнеться в меншому ступені – пляжі при готелях і музей працюватимуть і далі.

Більшість туристичних місць продовжить роботу і в Туреччині. Внутрішнім туристам пощастило менше – їм подорожувати забороняють, але от іноземців турки будуть раді бачити.

Для цього лише треба перед вильотом отримати на сайті уряду спеціальний HES-код, без якого не вийде ані заселитися в готель, ані потрапити до музеїв.

Сюжет Олекcандра Чернишук Відео: Сьогодні

"Слуга" відслужив своє

Правоохоронці Київської області затримали глову Димерської територіальної громади – представника партії "Слуга народу" Володимира Підкурганного – на спробі отримати хабара.

Разом з двома спільниками, одним з яких виявився депутат місцевої райради, Підкурганний незаконно отримав 1,5 га земель пайового фонду і вимагав 2,6 млн грн, аби передати землю в приватну власність.

Попалися вони на гарячому – під час передачі чергового траншу.

Подільників Підкурганного теж затримано. Всім трьом оголошено підозру.

Бомба в "Океані"

Увечері невідома особа повідомила про замінування столичного торгового центру Ocean Plaza, розташованого в Голосіївському районі.

У зв'язку з цим відвідувачів і персонал ТРЦ евакуювали, а на місце приїхали вибухотехніки і кінологи.

Крім Ocean Plaza, цей самий чоловік повідомив про замінування й інших об'єктів, зокрема 11 станцій метро.

За результатами поліцейської перевірки діям чоловіка дадуть правову кваліфікацію. Нагадаємо, що за лжемінерство Кримінальний кодекс України передбачає від двох до шести років позбавлення волі.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу