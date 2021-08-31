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В Афганістані залишаються українці, які хочуть виїхати – евакуація продовжиться

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
31 серпня, 10:01
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Зараз посольство уточнює дані людей, їх кількість, місце знаходження і підтримує з ними зв'язок
З Афганістану евакуювали ще не всіх українців. Фото: колаж "Сьогодні"
З Афганістану евакуювали ще не всіх українців. Фото: колаж "Сьогодні"

Україна планує продовжувати евакуацію українців з Афганістану після 31 серпня. У той же час, маршрути повернення наших громадян можуть бути скориговані в залежності від розвитку ситуації в аеропорту Кабула. Про це повідомив спікер МЗС Олег Ніколенко в коментарі "Сьогодні".

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За його словами, питання безпеки ризики в країні продовжують зростати.

"За останні кілька днів МЗС і посольство України в Таджикистані спостерігають нову хвилю запитів про евакуацію з Афганістану. Зараз посольство уточнює дані людей, їх кількість, місце знаходження і підтримує з ними зв'язок", – говорить він.

Подальші шляхи виїзду для українців

За дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби дипломати разом з представниками інших відомств розробляють подальші безпечні шляхи виїзду, можливість використання інших аеропортів або наземних маршрутів. Як тільки з'явиться перша можливість, всі наші громадяни, які повідомили про себе українському посольству в Таджикистані, отримають інструкції щодо подальших дій.

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"Важливий момент: будь-які публічні нагнітання емоцій навколо евакуації шкодять роботі, створюють ризик, як для тих, хто хоче виїхати, так і тих, хто хоче їм в цьому допомогти. Працюємо 24/7 і нікого не залишимо напризволяще", – сказав Ніколенко.

Також він нагадав, що Україна вже організувала в безпрецедентно складних умовах шість евакуаційних рейсів, які вивезли понад 650 чоловік. Це один з найвищих показників успішних операцій серед іноземних держав, громадяни яких потребують допомоги в Афганістані.

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Нагадаємо, що:

  • Після того як навесні США почали виведення військ з Афганістану, рух "Талібан" швидко і майже без опору захопило столиці більше 20 провінцій країни.
  • 13 серпня 2021 року таліби увійшли в Кабул. Після нетривалих переговорів з країни полетів президент Ашраф Гані.
  • Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати та інші країни в терміновому порядку почали евакуювати співробітників своїх посольств в Кабулі . На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кілька сотень афганців.
  • 19 серпня люди продовжували спроби прорватися в аеропорт Кабула – єдине місце в країні, яка не контролюють ісламісти. бойовики відкривали по людям вогонь.
  • Сайт "Сьогодні" писав, що рух "Талібан" небезпечно не тільки для громадян Афганістану – воно небезпечне для всього світу, оскільки практикує теракти.

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