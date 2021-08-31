В Афганістані залишаються українці, які хочуть виїхати – евакуація продовжиться

Україна планує продовжувати евакуацію українців з Афганістану після 31 серпня. У той же час, маршрути повернення наших громадян можуть бути скориговані в залежності від розвитку ситуації в аеропорту Кабула. Про це повідомив спікер МЗС Олег Ніколенко в коментарі "Сьогодні".
За його словами, питання безпеки ризики в країні продовжують зростати.
"За останні кілька днів МЗС і посольство України в Таджикистані спостерігають нову хвилю запитів про евакуацію з Афганістану. Зараз посольство уточнює дані людей, їх кількість, місце знаходження і підтримує з ними зв'язок", – говорить він.
Подальші шляхи виїзду для українців
За дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби дипломати разом з представниками інших відомств розробляють подальші безпечні шляхи виїзду, можливість використання інших аеропортів або наземних маршрутів. Як тільки з'явиться перша можливість, всі наші громадяни, які повідомили про себе українському посольству в Таджикистані, отримають інструкції щодо подальших дій.
"Важливий момент: будь-які публічні нагнітання емоцій навколо евакуації шкодять роботі, створюють ризик, як для тих, хто хоче виїхати, так і тих, хто хоче їм в цьому допомогти. Працюємо 24/7 і нікого не залишимо напризволяще", – сказав Ніколенко.
Також він нагадав, що Україна вже організувала в безпрецедентно складних умовах шість евакуаційних рейсів, які вивезли понад 650 чоловік. Це один з найвищих показників успішних операцій серед іноземних держав, громадяни яких потребують допомоги в Афганістані.
Нагадаємо, що:
- Після того як навесні США почали виведення військ з Афганістану, рух "Талібан" швидко і майже без опору захопило столиці більше 20 провінцій країни.
- 13 серпня 2021 року таліби увійшли в Кабул. Після нетривалих переговорів з країни полетів президент Ашраф Гані.
- Десятки тисяч афганців покинули свої будинки. Сполучені Штати та інші країни в терміновому порядку почали евакуювати співробітників своїх посольств в Кабулі . На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кілька сотень афганців.
- 19 серпня люди продовжували спроби прорватися в аеропорт Кабула – єдине місце в країні, яка не контролюють ісламісти. бойовики відкривали по людям вогонь.
- Сайт "Сьогодні" писав, що рух "Талібан" небезпечно не тільки для громадян Афганістану – воно небезпечне для всього світу, оскільки практикує теракти.