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НАБУ пояснило, за чиєю наводкою розслідує махінації з вакциною від COVID-19

16 лютого, 21:36

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

В бюро кажуть, що детективи не заважають купувати вакцину

Національне антикорупційне бюро дійсно більше тижня тому почало досудове розслідування за фактами можливих зловживань під час закупівлі вакцин проти COVID-19.

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Про це НАБУ повідомляє у своєму Telegram-каналі.

За словами антикорупціонерів, підставою стала заява генерального директора ДП "Медзакупівлі", відомості з якої детективи були зобов'язані і внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Детективи НАБУ перевірять наявність чи відсутність ознак складу кримінального правопорушення, про яке вказано у зверненні.

НАБУ наголошує, що сам факт початку розслідування не є доказом вини або ж підтвердженням вчинення злочину. І жодним чином не може стати перешкодою для закупівель вакцин у постачальників, тим більше вже після того, як минув строк обіцяного початку вакцинації.

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Антикорупціонери також зазначили, що детективи бюро не здійснювали жодних слідчих дій, які могли б бути розцінені як перешкоджання діяльності щодо закупівлі вакцин для України.

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Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував розслідування НАБУ щодо вакцин і заявив, що це – один з інструментів інформаційної війни проти нього особисто і його команди в МОЗ, спрямований на зрив вакцинації в Україні.

Однак у Раді громадського контролю заявляли, що мова йде про можливі зловживання під час закупівлі китайської вакцини Sinovac Biotech по 17,85 дол. за дозу за допомогою приватної фірми-посередника.

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розслідування МОЗ вакцина НАБУ Sinovac Медичні закупівлі України

Джерело: Сьогодні

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