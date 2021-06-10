НАБУ прийшло з обшуками в лікарні "Укрзалізниці" – в чому причина

У п'яти містах України проходять обшуки в медустановах "Укрзалізниці" – чиновники могли вкрасти мільйони гривень на договорах про ПЛР-тестуванні

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводить обшуки в лікарнях АТ "Укрзалізниця" (УЗ) у справі про махінації із держзакупівлями.

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Про це 10 червня повідомили в прес-службі УЗ.

Причиною обшуків назвали підозри в тому, що з вересня по грудень 2020 року працівники філій "Центру охорони здоров'я" УЗ намагалися закупити послуги ПЛР-тестування за завищеними цінами.

"Укрзалізниця" підтримує всі заходи правоохоронних органів щодо боротьби з корупцією в товаристві", – зазначили в держпідприємстві.

Розпочато досудове розслідування. Слідчі вже отримали доступ до всіх приміщень, до яких їх вимагав допустити суд, для проведення обшуків, а також отримали матеріали про можливе порушення.

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У НАБУ зазначили, що обшуки проходять в Києві, Харкові, Львові, Одесі та Дніпрі, але тільки в адміністративних приміщеннях, тому не впливають на надання медичної допомоги пацієнтам.

Може йтися про присвоєння чиновниками УЗ майже 60 млн гривень, виділених Національною службою здоров'я України.

Саме розслідування триває з 1 квітня, попередня кваліфікація розслідування: замах на злочин групою осіб за попередньою змовою (ч.1 ст.15 і ч.2 ст.28 КК України), зловживання службовим становищем для привласнення майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст.191 та ч.2 ст.364) та службове підроблення (ч.2 ст.366).

Нагадаємо, що раніше цьогоріч співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки на "Заводі "Кузня на Рибальському" і в підрозділах "Богдан Моторс" у справі про корупцію.

Також в квітні НАБУ провело обшуки у затриманого на хабарі брата глави Окружного адмінсуду Києва, у якого знайшли величезну суму грошей.

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Про що ще говорять 10 червня в Україні і світі, дивіться у відеосюжеті:

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