ДБР в Києві проводить нові обшуки по розкраданнях в оборонці – ЗМІ

Співробітники Державного бюро розслідувань проводять нові обшуки на ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" і підрозділах ПАТ "Богдан Моторс".

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Про це з посиланням на джерело в ДБР повідомляє LIGA.net.

Як пише видання, слідчі дії проводять в рамках кримінального провадження за фактами закупівлі Міністерством оборони військової техніки, устаткування і послуг неналежної якості та за завищеними цінами.

Як зазначають в ДБР, закупівлі здійснювалися в 2015-19 роках. Йдеться про постачання більш як 300 медичних автомобілів "Богдан 2251", більш як 800 авто підвищеної прохідності "Богдан 63172" (МАЗ), проведення ремонтних робіт на фрегаті "Гетьман Сагайдачний", закупівлю катерів "Гюрза-М", "Кентавр".

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Слідство вивчає обставини зловживання владою посадовими особами Міноборони. Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора.

Сайт "Сьогодні" повідомляв, що в липні 2019 НАБУ проводило обшуки в приміщеннях "Богдан Моторс" по розкраданнях в оборонці.

Нагадаємо, в жовтні 2019 НАБУ повідомило про підозру екс-заступнику секретаря РНБО Олегу Гоадковському (Свинарчуку), якому інкримінували зловживання службовим становищем. Слідство вважає, що колишній чиновник включив у держзамовлення закупівлю вантажівок МАЗ 6317 ("Богдан 6317") за завищеними цінами у "автоскладального заводу №2", що входить до складу "Богдан Моторс". В результаті таких дій державі завдали збитків на 10,62 млн грн.

А в жовтні-2020 на "Укроборонпромі" заявили, що не купували бронетранспортери у "компанії Гладковського", а лише виконали контрактні зобов'язання перед Міноборони і вимоги законодавства про закупівлі.