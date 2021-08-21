НАБУ затримало члена Комісії з азартних ігор – вимагав хабар за відкриття гральних закладів

За версією слідства чиновник вимагав 90 тисяч доларів

Для його викриття було залучено детективів "під прикриттям" / Фото: пресслужба НАБУ

У суботу, 21 серпня, затримали члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, його викрили на одержанні неправомірної вигоди у сумі в 90 тисяч доларів.

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Про це повідомляє журналіст Олег Новіков.

"За моїми даними, йдеться про Євгена Гетьмана. На момент затримання він виконував обов'язки голови КРАІЛ. За деякими даними, Гетьман ще й є чинним працівником Служби безпеки України", – написав він.

За версією слідства чиновник вимагав кошти за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу.

"Для його викриття було залучено детективів "під прикриттям". Ймовірно є й інші учасники, які причетні до вимагання і одержанні неправомірної вигоди за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу. Слідчі дії тривають", – йдеться у повідомленні.

Азартні ігри в Україні

До 2020-го всі азартні ігри – як офлайн, так і онлайн – були поза законом. Тож, казино довгий час працювали в тіні, адже часто азартні ігри проводилися під виглядом миттєвих лотерей.

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Проте тепер онлайн-казино, букмекерські пункти, в тому числі й в Інтернеті, зали гральних автоматів та онлайн-покер можуть працювати легально. Проте власникам потрібно буде купити ліцензію на 5 років, щоб її отримати треба сплатити ліцензійний платіж – його вартість коливається в межах від 23,6 млн грн для онлайн-покеру до 283,4 млн грн для фізичного казино у Києві. Додатково казино зобов’язані сплачувати щорічний внесок: 826,5 тис грн – за стіл з рулеткою, 425 тис грн – за стіл без рулетки, 28,3 тис грн – за гральний автомат.

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