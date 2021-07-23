У Нацбанку ліквідували управління у справах ПриватБанку. Що сталося

Національний банк пояснив, як буде відстоювати інтереси України без управління у справах ПриватБанку

Нацбанк пояснив, навіщо ліквідував управління у справах ПриватБанку, про що на цьому тижні вперше повідомив ЗМІ директор департаменту ліцензування НБУ Олександр Бевз. У регуляторі вирішили, що більше не мають потреби в приватній юридичній підтримці й надалі судитися з колишніми акціонерами "Приватбанку" будуть самостійно.

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Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на пресслужбу Нацбанку.

У НБУ зазначили, що причиною розформування управління є закінчення контрактів з юридичними підрядниками, які представляли інтереси держави в судових процесах ПриватБанку. Це – AlixPartners, Kroll і деякі українські юридичні компанії.

"Підрозділ, який було розформовано – Управління з реалізації комплексних проєктів – створювалося для виконання координуючої функції між Юридичним департаментом Національного банку і [зовнішніми] юридичними компаніями", – йдеться в коментарі НБУ.

За словами Бевза, який недавно звільнився з Нацбанку, це управління виробляло стратегію ведення судових спорів з колишніми акціонерами ПриватБанку. Така структура дозволяла тримати інформацію в суворої конфіденційності, зводити воєдино всі позови з цього банку і враховувати специфіку судових процесів в Україні та за кордоном.

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У Нацбанку відзначили, що далі будуть самостійно відстоювати інтереси України в справах ПриватБанку. "Потреби в послугах вищезазначених юридичних компаній вже немає, оскільки націоналізація ПриватБанку завершена, рефінансування погашено, судами в Україні з боку НБУ займається профільний судовий підрозділ, а судами в Лондоні, на Кіпрі, в Ізраїлі і Делавері – з повернення виведених із ПриватБанку активів займаються ПриватБанк і його юридичні радники", – додали в пресслужбі.

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Раніше представникам України вдавалося відстояти інтереси країни в справах націоналізованого ПриватБанку. Наприклад, Господарський суд міста Києва закрив провадження за позовом колишнього міноритарного акціонера ПриватБанку Олександра Дубілета. Він намагається домогтися визнання недійсним договорів купівлі-продажу банку, в результаті яких в грудні 2016 року держава придбала 100% акцій Приватбанку.