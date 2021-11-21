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Почали склеювати внутрішні органи: під Одесою школяр потрапив до лікарні через небезпечну іграшку

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
21 листопада, 16:45
В закладинки
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Дитина проковтнула відразу чотири магніти, щоб їх дістати необхідна операція
Під Одесою до лікарні потрапив хлопчик, який проковтнув чотири магніти.
Під Одесою до лікарні потрапив хлопчик, який проковтнув чотири магніти. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Чорноморську на Одещині школяр проковтнув магніти. Вони застрягли у шлунку дитини та почали склеювати внутрішні органи.

Про це повідомили у Facebook Чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2.

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Четверокласник проковтнув одночасно чотири магніти. Для того, щоб витягнути сторонні предмети з хлопчика, необхідно зробити операцію з подальшою реабілітацією.

"У нашій школі, у четвертому класі, сталася неприємна ситуація. Дитина проковтнула 4 магнітики, які застрягли в шлунку і почали склеювати внутрішні органи. Операція та реабілітація складна та дорога. Зараз дуже потрібна матеріальна допомога батькам!" , – повідомили на сторінці школи.

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Магніти у животі у дитини. Фото: Facebook-сторінка школи №2 у Чорноморську

Небезпечний челендж?

Нещодавно блогери в TikTok запустили змагання: вони клали один магнітик під мову, другий – мовою – як носять пірсинг.

Під враженням вірусних відео діти почали грати із магнітами. Було відомо не про один випадок, коли ці магніти ковтали.

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Так, шестирічна дівчинка проковтнула 23 магнітні кульки. Вони викликали блювоту протягом двох діб, і біль у животі.

Дівчинку відвезли до педіатра, потім – до лікарні, де лікарі вирішили, що має апендицит. Однак, приступивши до операції з видалення апендикса, хірурги виявили у дівчинки в кишечнику довгий ланцюжок із магнітів. Після операції у дитини залишився 10-сантиметровий шрам на животі.

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