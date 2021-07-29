Новий глава МВС вирішив перекинути на Нацполіцію контроль за вантажем фур

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів , як будуть ловити водіїв перевантаженого транспорту

Денис Монастирський розповів, як будуть ловити перевантажений транспорт / Колаж "Сегодня"

Нацполіція бере під свій контроль ситуацію з перегрузом автотранспорту на дорогах України. Таке зобов'язання взяв на себе Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час Спільного засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України та Національної ради реформ.

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Про це повідомляється на порталі МВС.

"Ми досягли домовленостей з керівництвом Міністерства інфраструктури, щоб поліція долучиться до захисту і збереження українських доріг. Зокрема, відбудеться передача функцій контролю за дотриманням автоперевізниками вимог законодавства та норм на автомобільному транспорті до сфери компетенції Нацполіції" – наголосив міністр.

Монастирський розповів, що буде збудовано мережу із сотні низькошвидкісних високоточних майданчиків, за допомогою яких буде здійснюватися автоматична фіксація порушень габаритно-вагових норм.

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Сформовані на таких майданчиках штрафи будуть обов'язковими до сплати як українськими громадянами, так і іноземцями, які їдуть через нашу країну.

"Це стосується як міжнародних автомобільних перевезень пасажирів та вантажів, так і внутрішніх перевезень, габаритного контролю, контролю за режимом праці та відпочинку", – сказав Монастирський.

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Для запуску цієї процедури в першу чергу потрібно внести зміни в законодавство. Будуть змінювати:

закон "Про автомобільний транспорт";

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Бюджетний кодекс.

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Аудит чекає матеріально-технічна база Укртрансбезпеки, місця проведення зараз габаритно-вагового контролю, які повинні отримати відповідні сертифікати.

"Це збереже місцеві та регіональні дороги, будуть надходження до місцевих бюджетів, адже ми плануємо прийняти зміни до Бюджетного кодексу, де має відбутися справедливе розподілення оплати штрафів між держбюджетом, дорожнім фондом і фондом територіальних громад", – сказав Денис Монастирський.

Нагадаємо, що в Україні з 16 червня працюють WiM-станції - вмонтовані в дорожнє полотно станції, які визначають перевантаження далекобійних фур. За перший тиждень їх роботи було виявлено 3849 порушень.

Раніше ми повідомляли, що в ході реалізації програми "Велике будівництво" в 2020 році вже було встановлено 39 комплексів "Зважування в русі". А в 2021 році планується побудувати ще 66 таких пунктів автоматичного контролю ваги транспортних засобів.