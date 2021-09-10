Нацполіція займеться "антимасочниками", а Лукашенко здав Путіну Білорусь – головні новини за ніч

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США занепокоєні "Нафтогазом"
Сполучені Штати стурбовані рішенням незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" піти у відставку і закликають позитивно врегулювати це питання.
Лукашенко здав Білорусь
Росія домовилася з Білоруссю про уніфікацію законів з економіки та діяльності господарюючих суб'єктів, про побудову єдиних фінансових і енергетичних ринків, транспортного простору, формування та реалізацію спільної промислової і сільськогосподарської політики. Такими є результати візиту невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка в Москву.
Рейди проти "антимасочників"
Національна поліція буде проводити показові рейди для контролю за дотриманням носіння масок у громадських місцях, особливо це стосується об'єктів критичної інфраструктури. Про це розповіли в МОЗ.
Тищенка можуть вигнати з фракції
Партія "Слуга народу" може розглянути виключення нардепа Миколи Тищенка з провладної фракції. Таке покарання одіозний нардеп може отримати за бійку на парламентській трибуні, яку він влаштував 9 вересня з колегою Гео Леросом.
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