Нацполіція займеться "антимасочниками", а Лукашенко здав Путіну Білорусь – головні новини за ніч

У МОЗ анонсували показові рейди з контролю за носінням масок, а Лукашенко і Путін уніфікують законодавства Білорусі та РФ

Поліція шукатиме безмасочників, а Лукашенко таки здався Путіну / Фото: Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

США занепокоєні "Нафтогазом"

Сполучені Штати стурбовані рішенням незалежних членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України" піти у відставку і закликають позитивно врегулювати це питання.

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Госдеп прокоментував кризу в "Нафтогазі" / Фото: Колаж: Сьогодні

Лукашенко здав Білорусь

Росія домовилася з Білоруссю про уніфікацію законів з економіки та діяльності господарюючих суб'єктів, про побудову єдиних фінансових і енергетичних ринків, транспортного простору, формування та реалізацію спільної промислової і сільськогосподарської політики. Такими є результати візиту невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка в Москву.

Рейди проти "антимасочників"

Національна поліція буде проводити показові рейди для контролю за дотриманням носіння масок у громадських місцях, особливо це стосується об'єктів критичної інфраструктури. Про це розповіли в МОЗ.

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Нацполіція перевірятиме носіння масок / Фото: Колаж: Сьогодні

Тищенка можуть вигнати з фракції

Партія "Слуга народу" може розглянути виключення нардепа Миколи Тищенка з провладної фракції. Таке покарання одіозний нардеп може отримати за бійку на парламентській трибуні, яку він влаштував 9 вересня з колегою Гео Леросом.

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