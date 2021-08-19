Нацрада може через суд позбавити ліцензії телеканал "Наш"

За даними регулятора, в ефірі телеканалу "Наш" не вперше помітили розпалювання ворожнечі

Регулятор звернув увагу на програму про "утиск" російськомовних / Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 19 серпня, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення перевірити телеканал "Наш" через висловлювання екс-нардепа V, VI і VII скликань від Партії регіонів Олени Бондаренко про "утиск" російськомовних.

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Про це повідомляє прес-служба Нацради.

Перевірка відбудеться з 6-го по 17 вересня. Її ініціювали через передачу "Важливе" від 28 липня. У ній обговорювали встановлення миру на території України. У ній було інтерв'ю Бондаренко, в якому вона називала великим злочином те, що в Україні "не визнають в принципі російськомовних громадян як людей".

"Це не народ, що не народність, це не меншість, це не громада, це незрозуміло хто... наголошую – не російськомовні забирали права в україномовних громадян, а завжди це було стосовно російськомовних громадян. Тобто завжди утискали права тільки однієї великої мовної громади... Поки нам будуть всякі Кремень (мовний омбудсмен. – "Сьогодні") розповідати про те, що всі повинні говорить тільки на одній мові, у нас просто країни не залишиться. у нас не залишиться тих, хто повинен розмовляє нею. Вимремо всі, як мамонти", – заявила вона.

У Нацраді вважають, що заяви екс-нардепа містять упереджену, необ'єктивну інформацію, приписування україномовним громадянам дій, спрямованих на позбавлення прав і дискримінації громадян України, які користуються російською мовою. Вони побачили в таких словах ознаки розпалювання національної ворожнечі по відношенню до громадян, які володіють і користуються українською мовою.

"У контексті збройної агресії Російської Федерації і окупації окремих територій України такі дії можуть сприяти геополітичним намірам агресора, виправданню територіальної експансії намірами "захистити" права "російськомовного населення" України і ідеології повномасштабного вторгнення в Україну", – вважають у Нацраді.

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За даними регулятора, в ефірі телеканалу "Наш" не вперше помітили розпалювання ворожнечі. Кажуть, що телеканал не усуває порушення, тому Нацрада планує звернутися до суду, щоб анулювати ліцензію на мовлення.

Нагадаємо, раніше біля офісу телеканалу "НАШ" пройшов протест націоналістів під назвою "Доб'ємо гнид" з вимогою закрити цей телеканал. Члени націоналістичної організації зробили спробу штурму будівлі.

Раніше ми писали, що рішення РНБО про санкції стосовно нардепа Тараса Козака, якому належить медіахолдинг "Новости" ( "112", ZІK і NewsOne), підтримав президент Володимир Зеленський.

В той же час в Євросоюзі позитивно сприйняли рішення української влади ввести санкції проти нардепа Тараса Козака і заблокувати мовлення телеканалів "112", NewsOne і ZIK.