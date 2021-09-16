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Нацрада просить суд позбавити телеканал "Наш" ліцензії

Валентина Мартинюк Валентина Мартинюк Випусковий редактор Сьогодні
16 вересня, 18:45
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Раніше Нацрада звертався до суду з позовом на телеканал "НАШ 365"

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення просить суд анулювати ліцензію на мовлення для телеканалу "НАШ 365".

Про це повідомляє окружний адміністративний суд Києва.

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Раніше Нацрада звертався до суду з позовом на телеканал "НАШ 365". Все через те, що на телеканалі присутній розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі і ненависті в висловлюваннях, які були поширені в ефірі.

Зараз суд вирішує питання про відкриття справи за даним адміністративним позовом.

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