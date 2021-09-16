Нацрада просить суд позбавити телеканал "Наш" ліцензії

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення просить суд анулювати ліцензію на мовлення для телеканалу "НАШ 365".
Про це повідомляє окружний адміністративний суд Києва.
Раніше Нацрада звертався до суду з позовом на телеканал "НАШ 365". Все через те, що на телеканалі присутній розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі і ненависті в висловлюваннях, які були поширені в ефірі.
Зараз суд вирішує питання про відкриття справи за даним адміністративним позовом.
Раніше ми говорили:
- 19 серпня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення перевірити телеканал "Наш" через висловлювання екс-нардепа V, VI і VII скликань від Партії регіонів Олени Бондаренко про "утиск" російськомовних.
- Рішення РНБО про санкції стосовно нардепа Тараса Козака, якому належить медіахолдинг "Новости" ( "112", ZІK і NewsOne), підтримав президент Володимир Зеленський.
- В Євросоюзі позитивно сприйняли рішення української влади ввести санкції проти нардепа Тараса Козака та заблокувати мовлення телеканалів "112", NewsOne і ZIK.