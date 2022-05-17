Над Чорнобилем чорний дим до небес – що трапилося (фото, відео)

Жителям прилеглих населених пунктів рекомендують утриматися від прогулянок

У Чорнобилі почалася пожежа. Фото: колаж "Сьогодні"

Увечері 17 травня у Чорнобилі помітили масштабну пожежу. У небі з'явився густий чорний дим. Людям радять зачинити вікна.

Про це пишуть різні Telegram-канали.

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Що відомо?

"Сильна пожежа у зоні відчуження. Рекомендуємо мешканцям прилеглих населених пунктів утриматися від прогулянок. Якщо ви чуєте запах гару – закривайте вікна", – кажуть джерела.

За інформацією Telegram-каналу "Реальний Київ", причина загоряння – критичний ризик лісових пожеж.

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У Чорнобилі помітили пожежу. Фото: "Реальний Київ"

Пожежі біля Чорнобиля

13 березня у зоні відчуження біля Чорнобиля почалися пожежі. Зокрема, пожежі зафіксували біля українських населених пунктів, що лежать у 30-кілометровій зоні від кордону з Білоруссю.

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Як говорить генеральний директор "Екоцентру" Сергій Кіреєв, за даними NASA Firms, пожежі в районі Стечанки збільшилися до 2 кв. км, а в районі села Бобер – до 10 кв. км.

"Напевно, спалах почався через збройну агресію Росії, а саме від снаряда або навмисного підпалу. Згідно з класифікаційними ознаками надзвичайних ситуацій, критерії пожеж у зоні відчуження не повинні перевищувати обсяги 0,05-0,2 кв. км, але наявний стан площі пожеж перевищує ці показники у десятки разів" , – стверджує Кіреєв.

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