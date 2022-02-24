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Над Україною кружляє американський безпілотник

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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24 лютого, 02:27
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Безпілотник намотує круги над Донбасом
Активність безпілотника найбільше проявляється над Донбасом/Фото: колаж: "Сьогодні"
Активність безпілотника найбільше проявляється над Донбасом/Фото: колаж: "Сьогодні"

Над Україною літає американський безпілотник FORTE-12. Він також намотує кола над Донбасом.

Про це свідчать дані із сайту flightradar 24.

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Деталі

На карті можна побачити, як безпілотник FORTE-12 літає над Україною, а найбільше робить кола над Донбасом.

Що відомо про FORTE-12?

Безпілотник FORTE-12 неодноразово залучався до розвідки над Донбасом. У квітні 2021 року він був атакований військами "ДНР". Проти нього, ймовірно, застосували засоби радіолокаційної боротьби. Безпілотник не був збитий, він подав сигнал "втрата зв'язку" та повернувся до місця постійної дислокації.

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Технічні характеристики FORTE-12

Комплекс БПЛА Global Hawk складається з повітряного сегмента, наземного сегмента, сегмента обслуговування, а також навченого персоналу. Повітряний сегмент включає безпосередньо БПЛА з різними сенсорами, авіонікою і системами передачі даних. Наземний сегмент складається з обладнання запуску та обслуговування (Launch and Recovery Element), системи наземного керування (Mission Control Element) із вбудованим обладнанням наземного зв'язку.

Підсистема стеження SAR/MTI працює в X-діапазоні та забезпечує:

  • Сканування та виявлення рухомих цілей у радіусі 100 км;
  • Комбінований SAR/MTI режим надає можливість спостереження з роздільною здатністю 6 метрів за смугою шириною 37 км та завдовжки від 20 до 110 км;
  • У режимі деталування радар забезпечує роздільну здатність 1,8 метра на території 10 кв. км.

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