Над Україною кружляє американський безпілотник

Безпілотник намотує круги над Донбасом

Активність безпілотника найбільше проявляється над Донбасом/Фото: колаж: "Сьогодні"

Над Україною літає американський безпілотник FORTE-12. Він також намотує кола над Донбасом.

Про це свідчать дані із сайту flightradar 24.

Реклама

Деталі

На карті можна побачити, як безпілотник FORTE-12 літає над Україною, а найбільше робить кола над Донбасом.

Що відомо про FORTE-12?

Безпілотник FORTE-12 неодноразово залучався до розвідки над Донбасом. У квітні 2021 року він був атакований військами "ДНР". Проти нього, ймовірно, застосували засоби радіолокаційної боротьби. Безпілотник не був збитий, він подав сигнал "втрата зв'язку" та повернувся до місця постійної дислокації.

Реклама

Технічні характеристики FORTE-12

Комплекс БПЛА Global Hawk складається з повітряного сегмента, наземного сегмента, сегмента обслуговування, а також навченого персоналу. Повітряний сегмент включає безпосередньо БПЛА з різними сенсорами, авіонікою і системами передачі даних. Наземний сегмент складається з обладнання запуску та обслуговування (Launch and Recovery Element), системи наземного керування (Mission Control Element) із вбудованим обладнанням наземного зв'язку.

Підсистема стеження SAR/MTI працює в X-діапазоні та забезпечує:

Сканування та виявлення рухомих цілей у радіусі 100 км;

Комбінований SAR/MTI режим надає можливість спостереження з роздільною здатністю 6 метрів за смугою шириною 37 км та завдовжки від 20 до 110 км;

У режимі деталування радар забезпечує роздільну здатність 1,8 метра на території 10 кв. км.

Читайте також