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Наїхав "Мустангом" і напав на водія. Нардеп Юрченко влаштував ДТП у Львові (відео)

8 липня 2021 22:15

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

За непідтвердженими даними, порушник був у стані наркотичного сп'яніння

Олександр Юрченко та його автомобіль / колаж "Сьогодні"

Олександр Юрченко та його автомобіль / колаж "Сьогодні"

Народний депутат Олександр Юрченко, якого підозрюють у хабарництві і раніше виключили з фракції "Слуги народу", скоїв ДТП у Львові, а потім ще й напав на свідка, який знімав усе на телефон.

Про це повідомило місцеве видання Varta з посиланням на постраждалого водія.

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Інцидент стався на площі Міцкевича. За даними видання, нардеп, не переконавшись у безпеці маневру, в'їхав своїм Ford Mustang заднім ходом в авто Volkswagen Jetta, яке їхало по головній дорозі.

Після зіткнення народний депутат напав на постраждалого водія, завдав йому тілесних ушкоджень та відібрав смартфон. Зазначається, що в результаті аварії пошкоджено ц інші автомобілі.

За даними видання, тест показав, що Юрченко був у стані наркотичного сп'яніння.

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Про подію написав і нардеп Гео Лерос, він також опублікував фото з результатами тесту, що нібито належать Юрченко, і зазначив, що в його крові були залишки марихуани та кокаїну.

Нагадаємо, в березні Національне антикорупційне бюро завершило розслідування кримінального провадження, в якому нардеп Олександр Юрченко підозрюється у вимаганні хабара. До цього у вересні в НАБУ повідомили, що детективам вдалося розкрити цілу корупційну схему і злочинне угруповання за допомогою таємного агента.

17 вересня 2020 року Юрченку повідомили про підозру. Також Вищий антикорупційний суд ухвалив накласти арешт на майно депутата. 21 вересня суд дозволив заарештувати його, але вже 25-го він вийшов із СІЗО.

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Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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