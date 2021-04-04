Напередодні локдауна українці штурмують супермаркети: як не піддатися паніці

У Києві люди штурмують супермаркети напередодні посилення карантину, причім ажіотах підігрівають і самі продавці.

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Що спонукає людей змітати товари з полиць та як не піддатися паніці, розповіли новини "Сьогодні".

Водночас є й ті, хто намагається не повторити минулорічних помилок. Киянка Світлана каже, що перед локдауном прийшла в супермаркет спеціально без пакетів та згадує, як минулої весни з переполоху накупила забагато.

"Закупали яйца, рис, сахар. Ну такое – первой необходимости. Потом доедали, роздавали родственникам. Дети приходили – мы уже насильно эти яйца отдавали – заберите", – каже жінка.

І вона не одна рік тому злякалась, що магазини закриються. На початку березня 2020 року люди по усій країні ринулись за продуктами.

Хитрощі продавців

Продавці підлаштувались під карантинні реалії і деякі маркетологічні трюки працюють так, аби спонукати покупців брати більше.

"Перед локдауном продавці виставляють товар на середину, так щоб люди більше його бачили, тобто могли більше купити непотрібного товару", – розповідає маркетолог Лідія Маркова.

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Грають на страху і під час покупок онлайн. Причому це стосується як замовлення харчів, так і одягу.

"Ми можемо зайти на якісь сайти або сторінки і побачити, що цей товар – знижка тільки два дні і йде такий годинничок, таймер, де ми бачимо цей відлік. Однак, коли ми зайдемо через два дні, товар буде по тій самій ціні", – пояснює маркетолог.

Окремо підігрівають ажіотаж до імпортних продуктів. Мовляв, через локдаун може порушитися логістика, і товари приїдуть пізніше. Утім, експерти сумніваються, чи спрацюють ці трюки цього разу, оскільки дослідження свідчать, що за час пандемії українці почали більше економити – відмовляють собі у відпочинку, новому одязі, взутті, заощаджують на продуктах та розвагах.

Поради психологів

Змітати товари з полиць перед локдауном змушує зокрема страх, що пізніше товарів не буде зовсім. А ще акції, знижки та навіть запах у магазині змушують класти до кошика більше.

"Нами панують суто інстинкти. Все. Завтра мені є що їсти, я маю вижити просто фізіологічно. Не в якихось гарних умовах, ні зі збереженою психікою. Просто моє тіло має на завтра лишитися живим", – пояснює психолог Лілія Синопостіл.

Якщо карантинна паніка таки охопила, спеціалісти радять озирнутися назад і пригадати, що за весь час пандемії проблем із постачанням продуктів не було.

Знизити тривогу може також звичайний список товарів, складений зазделегідь. Такий перелік вбереже і від зайвих покупок.

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Нагадаємо, з понеділка, 5 квітня, Київська область посилює карантин через різке зростання нових випадків COVID-19.

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