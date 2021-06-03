Русский
$ 27,34
33,33
  1. Новини України

Покарання за брехню в декларації, нові правила для поїздок до Хорватії і добудова "Північного потоку – 2", – головні новини СЬОГОДНІ

3 червня, 18:53

Денис Беспалов Денис Беспалов

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини четверга, 3 червня

Покарання за брехню в деклараціях, нові правила в'їзду в Хорватію і добудова "Північного потоку – 2" – сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини четверга, 3 червня.

Покарання за брехню в деклараціях

Реклама

/ Фото: Григорій Салай, Сьогодні

Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт №4651 про введення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування чиновниками. Відповідний документ підтримали 307 народних депутатів.

Нові штрафи і в'язниця для чиновників:

  • Умисне внесення недостовірних відомостей в декларацію, які перевищують 500-2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (1 135 000 – 4 540 000 грн) – штраф 51 000-68 000 грн. Або за це ж порушення можуть бути громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.
  • Брехня в декларації на суму від 4 540 000 грн – штраф 68 000-85 000 грн або громадські роботи 150-240 годин, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.
  • Умисне неподання декларації – штраф 42 500-51 000 грн або громадські роботи 150-240 годин. Спочатку планувався ще й тюремний строк, але замінили його на обмеження свободи на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Простіше потрапити до Хорватії

Реклама

Право на володіння яхтою зійде для в'їзду до Хорватії

Право на володіння яхтою зійде для в'їзду до Хорватії / Фото: Unsplash

Хорватія послабила правила в'їзду для тих, хто не проходив вакцинацію, і тих, кого обійшла коронавірусна хвороба. Тим мандрівникам, які в'їжджають до Хорватії з ПЛР-тестом на COVID-19, дозволили робити його за 72 години до поїздки, а не за 48, як раніше.

"Північний потік – 2" на фініші

До Вашингтона їде команда переговірників Меркель

До Вашингтона їде команда переговірників Меркель / Фото: Reuters/Maxim Shemetov

В тренді
Циклон "топтатиметься" на одному місці: де дощитиме найближчими днями
Реклама

Росія розраховує запустити газопровід "Північний потік – 2" до кінця 2021 року. На цей момент добудувати залишилося близько 100 кілометрів, заявив віце-прем'єр Росії Олександр Новак.

"Робота триває, вона не зупинялася ... Ми сподіваємося, що ця робота буде завершена до кінця, може бути, цього року. Дату я не назву, це все залежить від будівельників, технологічних і технічних умов, погодних умов", – сказав Новак .

Соцмережу Трампа видалили

Фото: REUTERS/Carlo Allegri

Фото: REUTERS/Carlo Allegri

Команда екс-президента США Дональда Трампа видалила сайт From the Desk of Donald J Trum p, який виконував функцію його платформи для комунікації з прихильниками.

Реклама

Сайт Трампа запустили минулого місяця, на ньому публікували неформальні заяви колишнього господаря Білого дому і інший контент, в тому числі прес-релізи та відео, після того, як його заблокували в соцмережах.

Заборона на польоти через небо над Білоруссю

/ Фото: Reuters

Агентство з безпеки польотів Європейського Союзу (EASA) заборонило літакам авіакомпаній держав-членів ЄС літати через повітряний простір Білорусі на тлі інциденту з примусовою посадкою лайнера Ryanair в Мінську.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Опіки, переломи і внутрішня кровотеча: боєць
Опіки, переломи і внутрішня кровотеча: боєць "Азова" розбився на мотоцикліУкраїна
Погода вже накоїла лиха в Україні: які області циклон накриє у четвер
Погода вже накоїла лиха в Україні: які області циклон накриє у четверУкраїна
Подвійні надбавки до пенсій, електронні трудові книжки і повернення податків для ФОП – що змінилось з 1 червня
Подвійні надбавки до пенсій, електронні трудові книжки і повернення податків для ФОП – що змінилось з 1 червняЕкономіка
Зеленський скликає нове засідання РНБО: в Офісі президента назвали дату
Зеленський скликає нове засідання РНБО: в Офісі президента назвали датуВлада
Долар падає п'ятий день, а євро трохи підріс: курс валют НБУ
Долар падає п'ятий день, а євро трохи підріс: курс валют НБУФінанси
Бюджетний відпочинок в Одесі та Затоці: наскільки це реально
Бюджетний відпочинок в Одесі та Затоці: наскільки це реальноЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти