Покарання за брехню в декларації, нові правила для поїздок до Хорватії і добудова "Північного потоку – 2", – головні новини СЬОГОДНІ

Покарання за брехню в деклараціях, нові правила в'їзду в Хорватію і добудова "Північного потоку – 2" – сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини четверга, 3 червня.

Покарання за брехню в деклараціях

/ Фото: Григорій Салай, Сьогодні

Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт №4651 про введення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування чиновниками. Відповідний документ підтримали 307 народних депутатів.

Нові штрафи і в'язниця для чиновників:

Умисне внесення недостовірних відомостей в декларацію, які перевищують 500-2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (1 135 000 – 4 540 000 грн) – штраф 51 000-68 000 грн. Або за це ж порушення можуть бути громадські роботи на строк від 150 до 240 годин, або обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Брехня в декларації на суму від 4 540 000 грн – штраф 68 000-85 000 грн або громадські роботи 150-240 годин, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Умисне неподання декларації – штраф 42 500-51 000 грн або громадські роботи 150-240 годин. Спочатку планувався ще й тюремний строк, але замінили його на обмеження свободи на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років.

Простіше потрапити до Хорватії

Право на володіння яхтою зійде для в'їзду до Хорватії / Фото: Unsplash

Хорватія послабила правила в'їзду для тих, хто не проходив вакцинацію, і тих, кого обійшла коронавірусна хвороба. Тим мандрівникам, які в'їжджають до Хорватії з ПЛР-тестом на COVID-19, дозволили робити його за 72 години до поїздки, а не за 48, як раніше.

"Північний потік – 2" на фініші

До Вашингтона їде команда переговірників Меркель / Фото: Reuters/Maxim Shemetov

Росія розраховує запустити газопровід "Північний потік – 2" до кінця 2021 року. На цей момент добудувати залишилося близько 100 кілометрів, заявив віце-прем'єр Росії Олександр Новак.

"Робота триває, вона не зупинялася ... Ми сподіваємося, що ця робота буде завершена до кінця, може бути, цього року. Дату я не назву, це все залежить від будівельників, технологічних і технічних умов, погодних умов", – сказав Новак .

Соцмережу Трампа видалили

Фото: REUTERS/Carlo Allegri

Команда екс-президента США Дональда Трампа видалила сайт From the Desk of Donald J Trum p, який виконував функцію його платформи для комунікації з прихильниками.

Сайт Трампа запустили минулого місяця, на ньому публікували неформальні заяви колишнього господаря Білого дому і інший контент, в тому числі прес-релізи та відео, після того, як його заблокували в соцмережах.

Заборона на польоти через небо над Білоруссю

/ Фото: Reuters

Агентство з безпеки польотів Європейського Союзу (EASA) заборонило літакам авіакомпаній держав-членів ЄС літати через повітряний простір Білорусі на тлі інциденту з примусовою посадкою лайнера Ryanair в Мінську.