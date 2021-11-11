Покарання не уникнути. У справі про смертельну ДТП із мажором у Харкові з'явилися нові свідки

У справі смертельної ДТП з мажором у Харкові Миколою Харківським з'явилися нові свідки. Адвокати виявили ще 5 очевидців страшної аварії.
Про це розповів у своєму Facebook адвокат Масі Найєм.
Вже допитали дев'ятьох свідків.
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"Наші адвокати шляхом направлення своїх запитів та дослідження ЗМІ знайшли контакти ще 5 очевидців події та передали слідчому для організації допитів", – повідомив Найєм.
Як просувається розслідування
Станом на 11 листопада у справі призначено вже 13 експертиз. Низку інших експертиз ще заплановано, і згідно з методикою розслідування, можуть бути проведені лише після отримання результатів інших слідчих дій.
Найближчим часом планується проведення огляду автомобілів експертами, що надалі дозволить провести автотехнічну експертизу. Яка, своєю чергою, є підставою для встановлення обставин події у справах про ДТП.
У мажора не можуть відібрати аналізи
"Через гучні справи суспільству швидше стають відомі проблеми розслідувань. Тому сьогодні ввечері дамо матеріал нашого адвоката Артема Облєтова з питання процедури та законності примусового відібрання зразків у підозрюваного", – повідомив Найєм.
Як відомо, у винуватця ДТП мали примусово взяти кров для експертизи. Але поки що незрозуміло, чи зможуть слідчі зробити це.
Харківський відмовився здати аналіз крові. Тоді поліція звернулася до суду, щоб примусово відібрати зразки крові у підозрюваного у смертельній ДТП.
Суд задовольнив це прохання. Але поки що незрозуміло, чи зможуть слідчі зробити це.
За законом всі дії стосовно неповнолітніх мають відбуватися у присутності адвоката та когось із батьків. Але мати Миколи поки що боїться повертатися в Україну.
Нещодавня смертельна ДТП у Харкові
- У Харкові сталася жахлива аварія. Водій автомобіля намагався проскочити перехрестя зі жвавим рухом і на шаленій швидкості зіткнувся з іншою машиною.
- Удар був такої сили, що від обох автомобілів відірвало шматки деталей. На місці інциденту працювало кілька бригад швидкої допомоги.
- З'ясувалося, що підліток на ім'я Микола раніше потрапляв у поле зору правоохоронних органів – "відзначився" стріляниною в магазині, а також своїми відео, на яких порушує правила дорожнього руху та матюкає поліцейських.
- У Харкові поліція затримала 16-річного водіяInfiniti, який влаштував смертельну ДТП. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.
- Згодом у Мережі з'явилося фото загиблого у ДТП чоловіка. У нього залишилися діти та онуки.
- Батько підлітка заявив, що з хлопця "хочуть зробити злочинця". Він не впевнений, що саме його син був за кермом.
- Наступного дня після аварії з'явилася інформація, що одному з пасажирів Infinity – Валерію – батьки 16-річного мажора Миколи (винуватця ДТП) пропонують взяти всю провину на себеза величезну суму.
- 28 жовтня суд заарештував Миколу на 60 діб без права внесення застави.
Раніше ми писали:
- У Київській області сталася страшна ДТПза участю чотирьох автомобілів.
- У Харкові дівчина на Infiniti збила на смерть пішохода.