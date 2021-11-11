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Покарання не уникнути. У справі про смертельну ДТП із мажором у Харкові з'явилися нові свідки

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
11 листопада, 13:54
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Адвокатам вдалося знайти ще п'ять очевидців страшної аварії, яку вчинив неповнолітній
У Харкові продовжується розслідування страшної ДТП, яку влаштував підліток.
У Харкові продовжується розслідування страшної ДТП, яку влаштував підліток. / Фото: Колаж: Сьогодні

У справі смертельної ДТП з мажором у Харкові Миколою Харківським з'явилися нові свідки. Адвокати виявили ще 5 очевидців страшної аварії.

Про це розповів у своєму Facebook адвокат Масі Найєм.

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Вже допитали дев'ятьох свідків.

"Наші адвокати шляхом направлення своїх запитів та дослідження ЗМІ знайшли контакти ще 5 очевидців події та передали слідчому для організації допитів", – повідомив Найєм.

Як просувається розслідування

Станом на 11 листопада у справі призначено вже 13 експертиз. Низку інших експертиз ще заплановано, і згідно з методикою розслідування, можуть бути проведені лише після отримання результатів інших слідчих дій.

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Найближчим часом планується проведення огляду автомобілів експертами, що надалі дозволить провести автотехнічну експертизу. Яка, своєю чергою, є підставою для встановлення обставин події у справах про ДТП.

У мажора не можуть відібрати аналізи

"Через гучні справи суспільству швидше стають відомі проблеми розслідувань. Тому сьогодні ввечері дамо матеріал нашого адвоката Артема Облєтова з питання процедури та законності примусового відібрання зразків у підозрюваного", – повідомив Найєм.

Як відомо, у винуватця ДТП мали примусово взяти кров для експертизи. Але поки що незрозуміло, чи зможуть слідчі зробити це.

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Харківський відмовився здати аналіз крові. Тоді поліція звернулася до суду, щоб примусово відібрати зразки крові у підозрюваного у смертельній ДТП.

Суд задовольнив це прохання. Але поки що незрозуміло, чи зможуть слідчі зробити це.

За законом всі дії стосовно неповнолітніх мають відбуватися у присутності адвоката та когось із батьків. Але мати Миколи поки що боїться повертатися в Україну.

Нещодавня смертельна ДТП у Харкові

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