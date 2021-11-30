Карають штрафами у 170 тис. та кримінальною відповідальністю: як порушують карантин в Україні

Щодня у країні проводяться перевірки дотримання карантинних заходів

Поліція складає адмінпротоколи на порушників карантину / Фото: Колаж: Сьогодні

Найбільше порушують правила карантинних перевезень у "червоних зонах" у Київській області. Зазначимо, що проїзд у громадському транспорті дозволено за наявності хоча б "жовтого" COVID-сертифіката (про одну дозу вакцини від коронавірусу), негативного ПЛР-тесту або тесту на антиген, який зроблено не пізніше ніж 72 години тому.

Сайт "Сьогодні" зібрав усі важливі новини про порушення карантину.

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В Україні посилили боротьбу з підробками сертифікатів

В Україні останнім часом стали фіксувати дедалі більше липових сертифікатів щодо вакцинації.

Для правоохоронців розробили програмне забезпечення на планшети для швидкої перевірки сертифікатів про вакцинацію у "Дії" та паперових варіантах.

Крім того, вже винесли перші вироки за підробку сертифікатів COVID. Згідно зі статтею 358 КК, мінімальний штраф за виготовлення підроблених документів становить 17 тис. грн, а за використання підробки – лише 850 грн.

У МОЗ попереджали, що у людини з купленим сертифікатом високий ризик потрапити до лікарні та померти від COVID-19, хоча всі вважають, що вона вакцинована. У відомстві наголошують, що це підриває довіру до ефективності вакцини.

Конфлікти під час перевірок COVID-документів

Проїзд у громадському транспорті дозволено за наявності хоча б "жовтого" COVID-сертифіката (про одну дозу вакцини від коронавірусу), негативного ПЛР-тесту або тесту на антиген, який зроблено не пізніше ніж 72 години тому.

На пасажира з міжобласного автобуса склали протокол через відсутність маски та сертифіката. Він крикнув, що його зарплатня – 6 тисяч грн, а штраф – 17 тисяч.

Але є й ті люди, які підтримують вакцинацію.

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"Людина сама робить собі гірше. І поліція дуже мляво до цього ставиться. Треба жорстко на це реагувати. Я прихильник здоров'я, життя дітей, людей і всіх. Але ця вакцинація не від епідемії, а від смерті. Треба щоб кожен зрозумів", – каже киянка Наталія Миколаївна.

Штрафи у транспорті

Штрафи за відсутність документа про щеплення або негативного тесту на COVID-19 під час поїздок автотранспортом між регіонами оплачуватимуть пасажири.

"Офіційно опубліковано зміни до постанови КМУ № 1236, якими внесено зміни до пунктів, де відповідальність за відсутність вакцинації або ПЛР-тесту на маршрутах міжобласного сполучення переносяться з перевізника безпосередньо на споживача транспортних послуг – пасажира", – написав на сторінці у Facebook голова Всеукраїнського об'єднання пасажирських перевізників Ігор Житинський.

Відсутність документа про щеплення або негативного тесту пасажира тягне за собою відповідальність відповідно до статті 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Йдеться про штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 тис. до 34 тис. грн.

Перевірка ТРЦ

Особлива зона контролю – це ТРЦ. Перевірки там проводять регулярно. За словами Олега Рубана, громадяни без вакцинації намагаються потрапити до торговельно-розважальних центрів.

"Щодня близько 60 штрафів складається саме на ТРЦ, які допускають пропуск таких громадян. Контроль буде продовжуватися. Більше того, згідно з постановою Кабміну, будуть посилені вимоги до роботи ТРЦ і в "жовтій зоні" карантину. Вони повинні також працювати з контрольними сертифікатами про вакцинацію, як і в "червоній зоні". Послаблень для них поки що не буде", – додає Олег Рубан.

За словами співрозмовника, рішення про послаблення карантину ухвалюється на рівні Кабінету міністрів та державної комісії. Тому робити прогнози на сьогоднішній день дуже рано.

Обов'язкове зчитування COVID-сертифікатів через "Дію"

Сертифікат вакцинації від коронавірусу тепер потрібний обов'язково зчитувати через програму "Дія", інакше буде штраф.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на засіданні Кабміну.

"Співробітники закладів повинні не просто запитувати про наявність сертифіката або перевіряти їхню візуальну наявність на вході до закладу: необхідно зчитувати смартфоном QR-код COVID-сертифіката" , – сказав Ляшко.

Для зчитування не потрібно встановлювати додаткові програми, достатньо "Дії".

Після перевірки на смартфоні перевіряючого відображається статус сертифіката COVID: діючий або не діючий. Без перевірки та зчитування COVID-сертифікат не вважається наданим та перевіреним.

"У разі відсутності у відвідувачів та співробітників необхідних документів, власнику закладу загрожує штраф від 34 до 170 тисяч гривень" , – додав міністр.

Фейкові COVID-сертифікати

У Києві викрили незаконну діяльність чоловіка, який виробляв та продавав підроблені COVID-сертифікати. Відомо, що йому допомагала сімейний лікар, яка вносила недостовірну інформацію до бази даних електронної системи охорони здоров'я та видавала COVID-сертифікат.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 КК ( підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів ) та ч. 3 ст. 362 ( несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютери).

Їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Продовжується досудове розслідування.

Підроблені сертифікати у "Дії"

В "Дію" вносили фейкові сертифікати вакцинації. Спочатку в електронну медичну систему "HELSI" вносилися неправдиві відомості про проходження громадянами вакцинації проти коронавірусу. Після цього COVID-сертифікат автоматично формувався у мобільному додатку "Дія".

Крім статті про підробку документів, ділкам загрожує звинувачення у шахрайстві з використанням електронно-обчислювальної техніки, за що можна отримати до восьми років ув'язнення.

Чорна п'ятниця у Києві під час карантину

Місто досі знаходиться у "червоній зоні" карантину. За чинними правилами, в ТРЦ, де розміщені великі магазини одягу та техніки, можна зайти тільки якщо ви вакциновані або маєте негативний тест на COVID.

Суворий контроль

В одному із великих торгових центрів на Осокорках наявність документа про вакцинацію суворо перевіряють на вході до ТРЦ.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Охорона, до речі, не надто вчитується в документ. Відвідувачі показують довідки у паперовому варіанті або просто на екрані мобільного телефону.

До речі,на третьому поверсі цього ТРЦ діє центр вакцинації. Це ще одна нагода потрапити до торгового центру – просто сказати, що ви йдете на вакцинацію. Деякі покупці так і говорили, а потім ми бачили їх у різних частинах центру.

Порожнеча та простір

Усередині цього торгового центру було небагато відвідувачів. На ескалаторах та в торгових залах дуже мало людей. Хоча на годиннику і було вже майже 19:00. Порожньо виглядала і зона фудкорту, яка зазвичай повністю забита відвідувачами.

Цікаво, що документи про вакцинацію потрібно пред'являти в кожному магазині, куди ти заходиш. Щоправда, не скрізь є охоронець.

Особливого аншлагу біля кас у цьому ТРЦ ми не побачили. Кілька сотень покупців поступово розійшлися територією. І якщо порівнювати з докарантинним часом, то все всередині виглядає абсолютно безлюдним.

Відвідувачі спокійно вивчали цінники зі знижками, заходили та виходили з примірювальних. Все без метушні та паніки. До речі, багато хто з них був без масок, і за це їх тут ніхто не карав і навіть не дорікав.

Без контролю, але зі знижками

Ще в одному ТРЦ на Осокорках на вході нічого не перевіряють. Сюди пропускають усіх охочих. Люди спокійно заходять у приміщення торгового центру та розходяться різними магазинами.

Що потрібно, щоб вас пустили до ТРЦ, спортзалів та ресторанів

У "червоній зоні" заборонено роботу кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, ринків, фітнес-центрів. Також забороняються масові заходи.

Також забороняються масові заходи. Працювати продовжують продуктові магазини, АЗС, пошта, банки, аптеки, ветклініки.

Однак обмежень можна уникнути. Для цього всі працівники та відвідувачі установи повинні були повністю вакциновані та мати сертифікат про вакцинацію. Також підійде довідка з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не більше ніж 3 дні тому.

Для цього всі працівники та відвідувачі установи повинні були повністю вакциновані та мати сертифікат про вакцинацію. Також підійде довідка з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не більше ніж 3 дні тому. Це правило не діє на дітей – неповнолітнім не потрібно мати сертифікат, але деякі місця без щеплених батьків їх не пустять.

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