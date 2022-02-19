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Накопичувальна агресія? Чому українці підтримують побиття Шуфрича – відповідь психолога

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні Тамара Добудогло Тамара Добудогло
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19 лютого, 13:14
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Як реакція на те, що відбувається, користувачі Мережі не тільки схвалюють дії Юрія Бутусова, але вже встигли поділитися смішними мемами. Розповідаємо, чому
Нестор Шуфрич знову потрапив у бійку
Нестор Шуфрич знову потрапив у бійку / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора ввечері в ефірі "Свобода слова" із Савіком Шустером на телеканалі "Україна 24" журналіст Юрій Бутусов накинувся на народного депутата від "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича. Почалася бійка. Конфлікт стався в той момент, коли Шуфрич говорив про те, що в Україні живуть люди, які розмовляють різними мовами – українською, угорською та російською.

Журналіст підскочив до депутата, ударив його в обличчя та звалив на підлогу. Бійка тривала близько хвилини, гості студії разом із ведучим намагалися розняти чоловіків. Після сутички у Шуфрича та Бутусова були подряпані обличчя.

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Цікаво, але в момент бійки люди в студії почали аплодувати, підтримуючи дії Бутусова. У залі виразно було чути, як один із гостей вигукнув:

Вали Нестора!

Після сутички депутата та журналіста Савіку Шустеру довелося навіть заспокоювати людей у студії, оскільки багато хто підтримував дії Бутусова. Ми вирішили розібратися з психологом Тамарою Добудогло у реакції українців на побиття Шуфрича.

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Це є абсолютно адекватною реакцією. Люди досить тривалий час перебувають у напрузі. Спочатку це було пов'язано з пандемією, тепер із вторгненням Росії до України. Ось ця невідомість того, що буде завтра, дуже втомлює, створює тиск, напругу та постійний супутній негатив, – коментує психолог.

Експерт розповідає, що сплеск на постійну необхідність терпіти – це нормально. В якийсь момент ніхто не може витримати внутрішнього тиску і, відповідно, відбувається емоційна розрядка. Найчастіше це відбувається через виплеск агресії – це найпростіший і найшвидший спосіб.

Окремо взята людина може знайти конструктивний вихід із цієї напруги. Якщо ж ми говоримо про маси, про колективну свідомість, тоді сплеск агресії – це бунт, це протест, це вихід із транспарантами, це бійки та крики.

Психолог зауважила, що люди пам'ятають, що свого часу Шуфрич підтримував Віктора Януковича, від якого народ і так настраждався. Зараз, у цей напружений час, на Шуфрича люди можуть реагувати яскравіше, ніж будь-якого іншого класичного політика.

До всього, Нестор людина емоційна, нестримна, погано контролює свої промови, він швидко заводиться і схильний до конфліктів. Тому він діє на людей як подразник, – наголосила Тамара Добудогло.

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