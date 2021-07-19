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"Нам не потрібен саміт заради саміту": Зеленський різко звернувся до ЄС

19 липня 2021 16:58

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У цьому році відбудеться саміт Східного партнерства, і він повинен показати, наскільки Європа зацікавлена в Україні

Зеленський "наїхав" на Європу

Зеленський "наїхав" на Європу / Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський після поїздки на кордон з окупованою Абхазією виступив на Батумський міжнародної конференції. Він розкритикував Європейський Союз за відсутність конкретики стосовно України.

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Він зазначив, що військова російська агресія і її гібридні атаки спрямовані на те, щоб істотно гальмувати рух України до Євросоюзу. Тому президент закликав європейців піти Україні назустріч і підтримати її прагнення.

"Якщо Брюссель не демонструє залізну підтримку європейських прагнень трьох наших країн (України, Грузії, Молдови. – Ред.), тоді хтось демонструє залізні м'язи своєї зброї біля трьох наших державних кордонів. І це, на мій погляд, загроза не тільки для наших трьох країн, але і для всього континенту", – сказав Зеленський.

За його словами, якщо в Євросоюзі не бачать Україну, Грузію, і Молдову частиною майбутнього Європи, і якщо ці країни не важливі для європейців, то "це не Європа майбутнього". Він нагадав, що у грудні має відбутися саміт Східного партнерства і він повинен показати чітке бачення відносин ЄС з партнерами зі Східної Європи.

"Але відсутність з боку ЄС стратегічного бачення цілей Східного партнерства робить цей формат не таким предметним, напівживим. Нам не потрібен саміт заради саміту. У нас гинуть люди, у нас війна. Нам потрібне політичне наповнення і геополітичне бачення майбутнього цієї ініціативи. І нам, чесно кажучи, не зрозуміла доцільність цього саміту в цілому", – сказав Зеленський.

Як повідомляли новини "Сьогодні", президент під час візиту у Батумі повідомив хороші новини – Грузія звільнила двох українців, які перебували у неволі майже 9 місяців.

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