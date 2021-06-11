Нам вдалося досягти компромісу – Павелко про скандал з формою збірної України

Глава УАФ зазначив, що поза футболом слоган "Героям слава" може як продаватися, так і використовуватися

Дизайн форми української збірної поза Євро-2020 не змінився, проте, за формою для Чемпіонату вдалося досягти компромісу.

Реклама

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко в ефірі "Великої п'ятниці" на каналі "Україна 24".

"Дуже важко проходили переговори, кілька разів заходили в дуже жорсткий кут, аж до того, що я передавав про те, що сьогодні вболівальники налаштовані говорити про те, що якщо не буде виконана наша позиція, буде аж до зняття з чемпіонату Європи", – сказав Павелко.

За його словами, в УЄФА наполягали, щоб на футболках збірної України з футболу був заклеєний напис "Героям слава!".

"Упевнений, що той варіант, якого вдалося досягти, буде кращим і для футболістів, і для нас усіх. Це буде новий дизайн внутрішньої сторони, який ми погодили: він буде у вигляді нашого великого герба з тризубом, а внизу буде напис "Слава Україні". Це буде розташовано поверх напису "Героям слава". Виходить, всередині України буде "Героям слава". Це буде тільки для гравців, тільки на час Євро", – зазначив Павелко.

Реклама

Раніше Російський футбольний союз звернувся в УЄФА з вимогою заборонити форму збірної України. У Росії аргументували своє невдоволення тим, що футбол повинен залишатися поза політикою. А елементи на новій формі збірної України, на думку російських функціонерів, порушують принципи УЄФА.

Водночас колишній наставник збірної України, а нині глава комітету збірних УАФ Мирон Маркевич порадив цим "експертам" зайнятися допінговими скандалами, через які збірним Росії заборонено виступати на найбільших міжнародних змаганнях під своїм прапором і використовуючи державний гімн.