Не витримують навіть найстійкіші. Ми провели день із лікарями COVID-відділення – репортаж (фото)

Медики розповідають, що до лікарні найчастіше потрапляють молоді люди із супутніми захворюваннями, а не пенсіонери, як це було раніше

У середньому за добу до клініки надходить 20 хворих / Колаж "Сьогодні"

В Україні майже щодня фіксують рекорди з COVID-19, однак люди не поспішають вакцинуватися. Одні вірять у вигадки, що ковіду взагалі не існує, інші – що COVID-19 нібито звичайний грип, треті скептично ставляться до вакцинації.

Журналісти "Сьогодні" побували у клінічній лікарні № 5 у Києві та дізналися, як медики працюють у режимі нон-стоп у розпал епідемії.

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Один день у лікарні

10-та ранку. У 5-й клінічній лікарні Києва розпочинається обхід у ковідному відділенні. Усього тут 270 ліжок для хворих на COVID-19, але саме тепер зайнято 168.

"Це ще небагато людей. Наша лікарня вважається незаповненою", – каже заступниця головного лікаря з медичної частини Ельміра Мамедова.

5-та клінічна лікарня Києва. Фото: сайт "Сьогодні"

На зміні лікар Валерій Батушкін. Він анестезіолог-реаніматолог та кардіолог, але тепер – завідувач ковід-відділення. Його день починається з новин про хворих.

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"У нас проходить дуже серйозна нарада, де мені розповідають, що сталося за ніч, які пацієнти стали почуватися краще чи гірше, які були надзвичайні події", – розповідає Батушкін.

Не встигли врятувати життя

3 листопада не змогли врятувати двох хворих на ковід. У лікарів немає часу на скорботу: їх чекають інші пацієнти.

Щоденний обхід пацієнтів відбувається у середньому годину. Завідувач слухає хворого, міряє тиск та сатурацію.

"Сатурацію потрібно міряти дуже акуратно та швидко. Людина ж перебуває на кисні. Щоб поміряти сатурацію, маску потрібно знімати, але людині може стати зле. Лікар не має проґавити цей момент і повинен відразу повернути хворому кисень. Це все дуже серйозно", – стверджує завідувач відділення.

5-та клінічна лікарня Києва. Фото: сайт "Сьогодні"

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Не розлучив навіть ковід: історія подружжя, що захворіло

У відділення лікування від коронавірусної хвороби надходять цілими сім'ями.

"У нас у санітарки мама у віці захворіла на ковід. Вони живуть у передмісті. Жінка задихалася, дуже погано почувалася, низька сатурація. Ми дали рекомендації, але стан не поліпшився. На швидкій її привезли до клініки. Поруч із нею завжди був її чоловік", – розповідає Валерій Батушкін.

На той момент ніхто і не здогадувався, що чоловік теж хворий і його стан анітрохи не кращий. Але він усе приховував, щоб дружина ще більше не хвилювалася.

"Він упав, коли вони приїхали до лікарні. Відразу всі подумали, що в нього знизився тиск, а потім виявилося, що в нього температура 39. Він нікому не казав, що йому стало зле, щоб не відвертати нікого від лікування дружини, а ще – щоб вона не переживала", – додає лікар.

5-та клінічна лікарня Києва. Фото: сайт "Сьогодні"

До лікарні поклали їх двох. Чоловіка виписали, а його дружина ще залишилася у відділенні. Вона важче переносить хворобу через цукровий діабет.

"Тепер жінка там лежить та плаче. Не може без коханого", – ділиться завідувач відділення.

На порятунок залишаються хвилини

За словами лікарів, тепер COVID-19 протікає набагато важче. Іноді, щоб урятувати людину, відлік іде на хвилини.

"Спостерігаєш пацієнта – він добре почувається, показники стабільні, але вже через дві-три години у нього все починається заново", – розповідає Батушкін.

Як усе починалося

Перші хворі з'явилися тут під час першої хвилі коронавірусу, 20 березня 2020 року.

"Тоді теж було багато людей, але вони були не такі тяжкі. Під час другої хвилі пацієнти набагато складніші. Найцікавіше те, що категорія пацієнтів омолодилася. А ще вони не вакциновані. 99,9% тих, що лікувалися і лікуються, – без щеплень", – додає медик.

Не витримують навіть найстійкіші лікарі

Через складну напружену роботу не витримували навіть ті лікарі, які в найважчі хвилини зберігали спокій.

"Звісно, звільнялися. Здебільшого це були анестезіологи. Їм морально тяжко. Уявіть, що постійно у великій кількості вмирають люди, велике навантаження. Це дуже важко. Є все для роботи, але лікарі також люди, їм теж важко. Ось пацієнт лежав стабільний, все добре, а потім різко тромбоз – і він помер", – ділиться Ельміра Мамедова.

5-та клінічна лікарня Києва. Фото: сайт "Сьогодні"

Більшість тяжких хворих – молоді

У коридорах лікарні досить тихо. Чути лише кроки лікарів, які щохвилини борються за чиєсь життя. У палатах з масками на обличчях лежать ковід-хворі. Нині в них залишилися лише сили сподіватися на краще.

5-та клінічна лікарня Києва. Фото: сайт "Сьогодні"

У середньому за добу надходить 20 хворих, помирає – 2, виписують – 24. Здебільшого хворіє молодь, яка має супутні захворювання.

"Нині більшість хворих – молоді люди. Їм по 19, 20, 30 років. Переважна більшість пацієнтів – група ризику. Найбільше серед них людей з ожирінням. Також є із цукровим діабетом, гіпертонічною хворобою. Але ожиріння дуже багато. Я не думала, що це така поширена хвороба серед молоді", – каже Мамедова.

Лікарі стверджують, у першу хвилю пацієнти, яким було 90 і більше, виживали, а нині людині 37 років, а вона – у реанімації.

Як змінився COVID-19

За весь час пандемії симптоми коронавірусної хвороби змінилися.

"Тепер це швидкий розвиток хвороби, різке падіння сатурації, а також діарейний та температурний синдроми, такого стало більше", – розповідає заступник головного лікаря.

Високим є і ризик тромбоутворення від коронавірусу.

"Під час лікування використовуються кроворозріджувальні препарати. Якщо їх не застосовувати, утворюються тромби, а потім жахливі наслідки", – додає Мамедова.

Лікарі стверджують: якщо людина вакцинована, то вона може захворіти, але набагато простіше перенесе хворобу і не потрапить до реанімації.

5-та клінічна лікарня Києва. Фото: сайт "Сьогодні"

Основні симптоми ковіду у вакцинованих:

ломота в тілі;

температура до 38;

втрата нюху.

Після виписки хвороба не зникає

Людям після коронавірусної хвороби потрібно продовжувати лікування, але вже у психолога – через постковідний синдром.

Можуть бути:

депресія,

порушення сну,

тривожність,

безсоння.

Лікарі часто хворіють?

Медики проводять з ковід-хворими майже весь день. Але відсоток хворих серед них дуже малий. Лікарі стверджують, це все завдяки дотриманню правил та захисту.

"Ми маємо захисні маски, респіратори, костюми, рукавички. Також ми всі щеплені. Це все допомагає нам почуватися спокійніше. Буває іноді таке, що я приїжджаю додому і мені одразу моя сім'я кричить: "Йди швидко мити руки, там і роздягайся!" Хоча вони розуміють, що в мене на роботі добрий захист", – каже Валерій Батушкін.

5-та клінічна лікарня Києва. Фото: сайт "Сьогодні"

Кого треба змушувати лікуватись силою?

Хоча в Україні висока смертність від COVID-19, були такі пацієнти, які відмовлялися від лікування. Лікарі знаходили підхід і до таких хворих.

"Зазвичай такі люди перебувають у тяжкому стані. Через те, що їхній головний мозок відчуває нестачу кисню, такі люди стають агресивними, збудженими, неадекватними. Тут важливо з ними говорити, постаратися переконати, що потрібне лікування. Ми долучаємо родичів, психіатрів. І нам удалося всіх вилікувати, всіх умовити. Така у нас професія", – каже Валерій Батушкін.

5-та клінічна лікарня Києва. Фото: сайт "Сьогодні"

"Пожалійте лікарів"

Лікарі безупинно повторюють пацієнтам про правила захисту від COVID-19 та про необхідність вакцинації. Медики сподіваються, що незабаром люди зрозуміють, чому це так важливо.

"Це та інфекція, якій можна запобігти вакцинацією. Потрібно, щоб це швидше зрозуміли люди. На жаль, культура в нашій країні відстає від багатьох інших країн. Ніхто не хоче правильно носити захисну маску, вакцинуватись. Незрозуміло, чому це нехтують. Я завжди говорю таким людям: "Пожалійте лікарів". Може, хоч так вони зрозуміють, – ділиться Ельміра Мамедова.

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