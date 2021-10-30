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СЬОГОДНІ Новини України

Напад у лікарні. Пацієнт заявляє, що його побили п'яні медики (відео)

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
30 жовтня, 06:45
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У щелепно-лицьовому відділенні чергував лікар, який у шоці, але поставився з розумінням
Нападникам на Максима Бондаренка може загрожувати штраф. Колаж "Сьогодні".
Нападникам на Максима Бондаренка може загрожувати штраф. Колаж "Сьогодні".

Розпивали спиртне на чергуванні – і мало не зламали пацієнтові носа. Скандал у столичній клініці. Пацієнт стверджує, що його побили медики, яких він попросив не так гамірно пити серед ночі. Як таке можливо – розбирався сайт "Сегодня".

Подробиці інциденту

Максим Бондаренко показує журналістам багато пошкоджень. Синяк під оком, побитий ніс і вухо, що посиніло від гематоми.

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"Ось у цей бік це був перший удар, показуючи на ніс, а другий пішов ззаду і мені довелося лягти на підлогу, щоби не отримувати більше", – розповідає чоловік.

Ці травми каже, отримав, коли о пів на другу ночі вийшов з палати, щоб попросити лікарів – припинити гучне святкування в ординаторській.

"Реакція на це була наступна – мене хапають за руку, затягують усередину і починають бити. Били руками, я змушений був лягти на підлогу, щоб не постраждати більше. Так, я не чинив жодного опору, нічого. Ну єдине – змушений був одного з їх схопити за ноги, щоб не отримати ногою в голову", – продовжує розповідь Бондаренко.

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Хтось бив, а хтось і захищав, саме тому йому вдалося втекти. Забіг у палату зателефонував поліції та дружині. Коли приїхали правоохоронці, то й сліду від можливої вечірки – не залишилося.

"Ми прийшли. Вже все чисто, прибрано. Вікно в ординаторській стоїть навстіж відкрито для провітрювання. Ось і там знаходився завідувач відділення. Він сказав, що нічого не знає, нічого не було. Ми попросили надати медичну допомогу чоловікові. Він каже, що не бачить приводи для надання медичної допомоги", – розповіла Оксана Миколаївна, дружина потерпілого.

У щелепно-лицьовому відділенні чергував лікар, який шокований, але поставився з розумінням. І написав усе в історію хвороби. Подружжя написало заяву не лише в поліцію, а й у керівництво самої лікарні. У медустанові – кажуть – з'ясовують. Поки що телефоном, але опитали шістьох лікарів, які чергували того дня в лікарні. Те, що в ординаторській пиячили – заперечують.

"Ні, жодної вечірки не було. Як ви це уявляєте, у нас у лікарні. Яка вечірка може бути? Шукають, хто і чому побив пацієнта у лікарні", – сказала Вікторія Левченко, заступник директора з кадрових питань Київської міської клінічної лікарні №12 .

За цим фактом у поліції порушено кримінальне провадження за ч. 1 статті 125 – це легкі тілесні ушкодження. Наразі планується призначення судово-медичної експертизи, але оскільки пацієнт перебуває в лікарні, то ця процедура буде згодом.

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Нападникам на Максима Бондаренка може загрожувати штраф, громадські чи виправні роботи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як у Запоріжжі жінка з ножем здійснила три зухвалі пограбування – її жертвами стали установа з видачі мікрокредитів, магазин та квартира.

Також ми повідомляли про те, як на київській Чоколівці було затримано неадекват з ножем, який ганявся за дітьми . У сумці у затриманого поліція знайшла молоток, скотч та мотузку.

А у столиці – Києві поліцейські затримали чоловіка за розбійний напад на перехожого . Зловмисник, погрожуючи ножем, забрав у чоловіка сумку і спробував втекти, проте його швидко оперативно затримати співробітникам полку поліції особливого призначення.

Київмедики
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