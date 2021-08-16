Напав на слідчого. Поліція затримала екс-нардепа Балашова (фото)

Бізнесмен і політик Геннадій Балашов під час допиту у відкритій проти нього справі побився зі слідчим, приїжджала швидка

Геннадій Балашов побився зі слідчим у поліції / колаж "Сьогодні"

У Києві після допиту в Печерському райуправлінні поліції затримали колишнього народного депутата, лідера партії "5.10" Геннадія Балашова. За попередніми даними, він побився зі слідчим.

Реклама

Про це повідомляє видання NW.

Балашов нібито напав на слідчого під час допиту / facebook.com/balashov.gennadiy

Відомо, що в понеділок, 16 серпня, о 16:00 Балашов прибув в райуправління на допит у одній із п'яти відкритих проти нього справ, а через дві години його затримали.

За даними видання, під час допиту екс-нардеп напав на слідчого. До будівлі РВВС навіть нібито приїжджала швидка допомога.

Реклама

Геннадій Балашов прийшов із адвокатом на допит у поліцію / facebook.com/balashov.gennadiy

Адвокат Балашова Ігор Черезов розповів, що його підзахисного затримали в порядку 208-ї статті КПК.

Водночас поки неясно, затриманий бізнесмен у рамках кримінального провадження чи за напад. Відомо тільки, що найближчу ніч він проведе у слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, минулого тижня народний депутат від "Слуги народу" і олімпійський чемпіон Жан Беленюк заявив, що в центрі Києва проти нього влаштували расистську провокацію і намагалися спровокувати на конфлікт.

Ми також писали, що на засіданні Конотопської міськради мер міста Артем Семеніхін облив водою народного депутат від "Слуги народу" Олександра Качуру, причому з пляшки, яку приніс нардеп. Конфлікт ледь не закінчився бійкою.