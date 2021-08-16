Напав на слідчого. Поліція затримала екс-нардепа Балашова (фото)

У Києві після допиту в Печерському райуправлінні поліції затримали колишнього народного депутата, лідера партії "5.10" Геннадія Балашова. За попередніми даними, він побився зі слідчим.
Про це повідомляє видання NW.
Відомо, що в понеділок, 16 серпня, о 16:00 Балашов прибув в райуправління на допит у одній із п'яти відкритих проти нього справ, а через дві години його затримали.
За даними видання, під час допиту екс-нардеп напав на слідчого. До будівлі РВВС навіть нібито приїжджала швидка допомога.
Адвокат Балашова Ігор Черезов розповів, що його підзахисного затримали в порядку 208-ї статті КПК.
Водночас поки неясно, затриманий бізнесмен у рамках кримінального провадження чи за напад. Відомо тільки, що найближчу ніч він проведе у слідчому ізоляторі.
Нагадаємо, минулого тижня народний депутат від "Слуги народу" і олімпійський чемпіон Жан Беленюк заявив, що в центрі Києва проти нього влаштували расистську провокацію і намагалися спровокувати на конфлікт.
Ми також писали, що на засіданні Конотопської міськради мер міста Артем Семеніхін облив водою народного депутат від "Слуги народу" Олександра Качуру, причому з пляшки, яку приніс нардеп. Конфлікт ледь не закінчився бійкою.