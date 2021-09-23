Напали на Шефіра можуть не знайти – МВС

Можливо правоохоронцям не вдасться знайти тих, хто вчинив замах на п ервого помічника президента України Сергія Шефіра. Але МВС докладе всіх зусиль, щоб їх знайти.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на ток-шоу "Право на владу".
Що кажуть в МВС
"У таких випадках робиться все можливе, як і в інших злочинах. Природно, ми не можемо говорити, що буде стовідсотковий результат, але ми зробимо все можливе (щоб знайти нападників – ред.)", – сказав Геращенко.
У лісі і під водою – на Київщині сотні поліцейських шукають сліди кілерів Сергія Шефіра
Що сталося
- Напад стався близько 10 ранку в середу, 22 вересня, поблизу с. Лісники (Київська область). Був обстріляний автомобіль першого помічника президента України Шефіра, поранений водій.
- потерпілий водій проїхав ще п'ять кілометрів на спущеному колесі до найближчої парковці і тільки там зупинився, щоб викликати "швидку допомогу".
- Відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство двох або більше осіб".
- Глава МВС Денис Монастирський зазначив геройський вчинок водія першого помічника президента Сергія Шефіра і повідомив про його стан здоров'я. За його словами, лікарі завершили операцію і тепер здоров'ю водія нічого не загрожує.
- Глава Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що правоохоронці на цей момент розглядають три основні версії замаху на першого помічника президента України Сергія Шефіра: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, в тому числі розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн.
- Тепер Служба безпеки України взяла під свою охорону першого помічника президента України Сергія Шефіра.
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