Напали на Шефіра можуть не знайти – МВС

Робиться все можливе, заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко

У МВС засумнівалися, що нападників на Шефіра знайдуть. Колаж "Сегодня".

Можливо правоохоронцям не вдасться знайти тих, хто вчинив замах на п ервого помічника президента України Сергія Шефіра. Але МВС докладе всіх зусиль, щоб їх знайти.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на ток-шоу "Право на владу".

Що кажуть в МВС

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"У таких випадках робиться все можливе, як і в інших злочинах. Природно, ми не можемо говорити, що буде стовідсотковий результат, але ми зробимо все можливе (щоб знайти нападників – ред.)", – сказав Геращенко.

Що сталося