Нардеп Шевченко заспівав на сцені Слов'янського базару і подякував Лукашенку (відео)

Шевченко і Петраш заспівали ліричну пісню "Чотири пори року"

Нардеп подарував одному з виконавців приз "глядацьких симпатій" від українського народу / Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат України Євген Шевченко на Слов'янському базарі в білоруському Вітебську заспівав дуетом з українським композитором Ніколо Петрашем.

Реклама

Відео Шевченко оприлюднив на своїй сторінці в Facebook.

Шевченко і Петраш заспівали ліричну пісню "Чотири пори року". Після виступу він подякував білоруському диктатору Олександру Лукашенку. А потім нардеп подарував одному з виконавців приз "глядацьких симпатій" від українського народу.

"Я хочу щиро подякувати моєму другу, президенту Олександру Лукашенку, організаторам цього прекрасного свята і всьому білоруському народу за те, що ви справжні і чесні. І за те, що ви продовжуєте цю традицію. Слов'янський базар – це місце, де наші народи об'єднані загальним : пісня, музика, загальна культура", – заявив він.

Реклама

Відзначимо, що музичний фестиваль "Слов'янський базар" у 2021 році проходить в білоруському Вітебську. В цьому році виповнюється 30 років фестивалю. Раніше в ньому брали участь так само виконавці з України.

Раніше ми повідомляли, що народний депутат Євген Шевченко, якого виключили з фракції "Слуга народу", заявив, що прочитав статтю Путіна і вона йому сподобалася. За його словами, це "дуже сильна смислова стаття з боку Кремля".

Нагадаємо, раніше Шевченко оскандалився і привітав невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка з Днем незалежності.

Також депутат заявив, що буде збирати навколо себе силовий блок з колишніх "беркутівців" .