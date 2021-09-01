Нардеп Трухін зізнався, що був учасником ДТП з футбольними суддями

Народний депутат Олександр Трухін повідомив, що отримав травму голови і проходить лікування

Депутат Олександр Трухін надав свої перші коментарі за фактом своєї участі з ДТП / Колаж "Сегодня"

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін вперше прокоментував чутки, що він був одним з учасників резонансного ДТП на в'їзді до Києва 23 серпня, в яке також потрапили судді Української асоціації футболу (УАФ).

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На запит агентства Інтерфакс-Україна Трухін відповів, що ніколи не збирався приховувати своє перебування на місці аварії, сприяв співробітникам Національної поліції в збиранні інформації під час реєстрації ДТП і дав усі свідчення.

"Відразу після інциденту я сам зв'язався з колегами по партії, повідомив про те, що трапилося. При цьому, незважаючи на шок від аварії, я добровільно пред'явив документи співробітникам Національної поліції, максимально сприяв їм у збиранні інформації під час реєстрації ДТП і дав усі необхідні свідчення", – йдеться у відповіді Трухіна.

При цьому політик теж опинився серед постраждалих. Він сильно вдарився головою. Працівники швидкої допомоги діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму і гіпертонічний криз.

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За словами Трухіна, водії всіх трьох транспортних засобів, які зіткнулися, пройшли тест на драгерах і ні у одного з них показники алкоголю в крові не перевищували норму.

"Я не підтримую зв'язок з постраждалими, але в разі необхідності, звичайно, готовий надати їм будь-яку допомогу і підтримку. Сам я зараз проходжу амбулаторне лікування і дуже просив би зрозуміти, що найближчим часом не готовий до зайвої публічності", – запевнив депутат.

Як сталося ДТП

Аварія сталася 23 серпня о 15:45 на під'їзді до Києва по Бориспільській трасі.

Автомобіль Ford, в якому пересувався глава Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, стояв на перехресті, зупинившись на червоне світло світлофора. І в цей момент в нього врізався інший автомобіль марки Audi, яким, за даними ЗМІ, керував народний депутат.

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Лучано Лучі потрапив у ДТП в Києві / Фото: УАФ, Facebook

Другий нібито не дотримувався необхідної дистанції і необхідної швидкості руху під час під'їзду до регульованого перехрестя. В результаті чого Audi зіткнулася з автомобілями марки Ford і Daewoo.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

ДТП з народними депутатами

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Депутати Верховної Ради досить часто потрапляють у дорожні аварії.