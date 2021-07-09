Нардеп Юрченко був під наркотиками під час ДТП – експертиза

Юрченко заперечував висновки лікарів. Також він відмовився підписувати протокол

Юрченко скоїв ДТП в центрі Львова. Фото: колаж "Сьогодні"

Медики підтвердили, що народний депутат Олександр Юрченко, який напередодні скоїв ДТП у Львові, перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Про це повідомив нардеп Гео Лерос на своїй сторінці в Facebook.

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Він опублікував протокол патрульної поліції, який склали на ексчлена фракції "Слуга народу". Також Лерос оприлюднив висновки медогляду, який підтвердив, що 32-річний нардеп перебував у стані наркотичного сп'яніння під час скоєння ДТП.

Протокол патрульної поліції. Фото: facebook.com/leros.geo

"Ось протокол нардепа Юрченка та висновок лабораторії, що ще раз підтверджують, що народний обранець від "Слуги народу" був у стані наркотичного сп'яніння", – зазначив Лерос.

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Висновки медекспертизи. Фото: facebook.com/leros.geo

За його словами, Юрченко намагається відкрити кримінальну справу на львів'янина, в авто якого він в'їхав.

Нагадаємо, інцидент стався 8 липня на площі Міцкевича. За даними ЗМІ, нардеп, не переконавшись у безпеці маневру, в'їхав своїм Ford Mustang заднім ходом в авто Volkswagen Jetta, яке їхало по головній дорозі.

Після зіткнення народний депутат напав на постраждалого водія, завдав йому тілесних ушкоджень та відібрав смартфон. Зазначається, що в результаті аварії пошкоджено й інші автомобілі.

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Крім того, в березні Національне антикорупційне бюро завершило розслідування кримінального провадження, в якому нардеп Олександр Юрченко підозрюється у вимаганні хабаря. До цього у вересні в НАБУ повідомили, що детективам вдалося розкрити цілу корупційну схему і злочинне угруповання за допомогою таємного агента.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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