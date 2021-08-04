Нардеп Юрченко просить суд не визнавати його "наркотичне сп'яніння"

Юристи нардепа стверджують, що швидкий тест на наркотики, який зробив Юрченко, не сертифікований і нібито не придатний за термінами

Юрченко через суд доводить, що не був п'яний. Фото: колаж "Сьогодні"

Народний депутат Олександр Юрченко намагається через суд довести, що під час ДТП у Львові він був тверезий. Його адвокати заявляють, що швидкий тест на наркотики, який робив їх підзахисний, нібито не є точним.

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Захист парламентарія вимагає визнати висновок лікарів про стан наркотичного сп'яніння недійсним, повідомляє ТСН.

Нардеп додає – відразу після складання на нього протоколу, отримав негативний тест у львівській клініці. Однак надавати його журналістам до рішенням суду відмовляється.

"У мене 5 результатів різних клінік, у мене є рішення, дослідження поліграфа про те, що я не вживав ніяких наркотиків. Я впевнений, що суд на наступному засіданні винесе законне рішення", – сказав Юрченко.

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Що відомо про ДТП за участю нардепа

Інцидент стався 8 липня на площі Міцкевича. За даними ЗМІ, нардеп, не переконавшись у безпеці маневру, в'їхав своїм Ford Mustang заднім ходом в авто Volkswagen Jetta, яке їхало по головній дорозі.

Після зіткнення народний депутат напав на постраждалого водія, завдав йому тілесних ушкоджень та відібрав смартфон. Зазначається, що в результаті аварії пошкоджено й інші автомобілі.

З’ясувалося, що нардеп Юрченко був під наркотиками під час ДТП – це підтвердила експертиза. Він заперечував висновки лікарів і відмовився підписувати протокол.

Тим часом сам Юрченко виправдався за ДТП. Він стверджує, що наркотики не приймав, і навіть здав кілька тестів у київських клініках.

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Юрченко повертається до Києва зі Львова на своєму "Мустангу":

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