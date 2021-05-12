Нардепа Гончаренка обікрали у поїзді. Що забрали?

Працівники жмеринської поліції дуже оперативно і професійно спрацювали в цій ситуації

Олексій Гончаренко

Невідомі зловмисники у потязі Одеса – Ковель обікрали депутата Верховної Ради Олексія Гончаренка, коли він їхав на Рівненщину.

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Про це сам нардеп від "Європейської солідарності" пише у своєму Telegram-каналі.

За його словами, в ніч на понеділок, 10 травня, злодіям вдалося вкрасти у нього сумку, в якій було 20 тисяч гривень і банківські картки.

"Зранку, одразу після того, як прокинувся, я помітив, що з карток ще вночі почали знімати гроші. Як виявилося, крадії не надто обачно почали розплачуватися картками в найближчому до вокзалу АТБ в Жмеринці", – розповів Гончаренко.

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Він додав, що працівники жмеринської поліції дуже оперативно і професійно спрацювали в цій ситуації. Тож вже протягом дня копам вдалося виявити зловмисників, вийти на їх слід і повернути картки.

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Нагадаємо, це не перший випадок, коли обкрадають нардепів. Так, у січня 2019 року злодії обчистили квартиру Віктора Кривенка, який пройшов у Раду від "Самопомочі".

А в січня 2016-го невідомі увірвалися до квартири нардепа від "Самопомочі" Олега Лаврика. Їх здобиччю стала тисяча гривень, що лежали на видному місці, однак документи і сучасну техніку вони не взяли.