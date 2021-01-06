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Народний синоптик порадував несподіваним прогнозом погоди на Новий рік-2022

6 січня, 09:53

Олександр Панченко , Ігор Тимофєєв

До кінця грудня очікується справжня зима з морозами і снігопадами, каже Леонід Горбань

Поки українці перелопачують десятки спеціалізованих сайтів з прогнозами про те, коли чекати снігопадів і морозів на початку 2021-го, найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань розповів у коментарі сайту "Сьогодні", якою буде погода наприкінці року.

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За його словами, погода на початку грудня-2021 буде суворою і холодною, з крижаними дощами. У другій декаді місяця негода зміниться на невеликий сніг. А до кінця грудня очікується справжня зима, з морозами і снігопадами. Тож сніг на Новий рік ми побачимо, але тільки через 12 місяців, напередодні 2022 року, дав несподіваний прогноз народний синоптик.

Читайте також: Буде аномально тепло: що принесе до України природний феномен Ла-Нінья

Раніше сайт "Сьогоднія" повідомляв, що народний синоптик розповів, якою буде погода в Україні восени.

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Синоптик розповіла про погоду в Україні на Різдво та Старий Новий рік

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

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Новий рік сніг похолодання синоптики грудень погода в Україні Леонид Горбань

Джерело: Сьогодні

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