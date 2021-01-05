Народний синоптик розповів, якою буде погода в Україні влітку

"Маківка літа" очікується спекотною, але з частими дощами, каже Леонід Горбань

Погода на початку червня-2021 буде теплою, в першій декаді почнуться часті дощі, супроводжувані спекою. Про це найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань розповів у коментарі сайту "Сьогодні".

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Експерт з питань погоди, який понад 30 років складає докладні прогнози за старовинною методикою – використовуючи т. зв. Брюсів календар, що враховує розташування планет Сонячної системи – каже, що середина місяця буде теплою, комфортною, без опадів, закінчення місяця – теплим і мокрим.

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Липень, який в народі називають "маківкою літа", очікується спекотним, але з частими дощами, грозами, які пом'якшать сильну спеку. Пік спеки припаде на середину місяця. Перша половина серпня буде спекотною, посушливою, у другій половині очікується послаблення спеки, невеликі дощі, наприкінці місяця – похолодання.

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Як повідомляв раніше сайт "Сьогодні, народний синоптик розповів, коли чекати снігопадів і морозів в Україні.

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Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

Раніше ми розповідали, що до України під Новий рік прийшла "весна".

Відео: Сьогодні

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