Народний синоптик розповів, якою буде погода в Україні восени

Погода на початку вересня-2021 буде ще по-літньому теплою, але вже з другої декади почнуться дощі і похолодає. Про це найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань розповів у коментарі сайту "Сьогодні".
Експерт з питань погоди, який понад 30 років складає докладні прогнози за старовинною методикою – використовуючи т. зв. Брюсів календар, що враховує розташування планет Сонячної системи – каже, що на початку третьої декади вересня можливі два-три дні бабиного літа.
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За словами народного синоптика, холодний, але сухий жовтень порадує тривалим бабиним літом в середині місяця і засмутить під кінець сильними дощами і нічними морозами. Холоди триватимуть і в листопаді, очікуються дощі та ранній сніг.
Як повідомляв раніше сайт "Сьогодні", народний синоптик розповів, коли чекати снігопадів і морозів в Україні.
Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".
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