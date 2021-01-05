Народний синоптик розповів, якою буде погода в Україні восени

Погода на початку вересня-2021 буде ще по-літньому теплою, але вже з другої декади почнуться дощі і похолодає. Про це найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань розповів у коментарі сайту "Сьогодні".

Реклама

Експерт з питань погоди, який понад 30 років складає докладні прогнози за старовинною методикою – використовуючи т. зв. Брюсів календар, що враховує розташування планет Сонячної системи – каже, що на початку третьої декади вересня можливі два-три дні бабиного літа.

Читайте також: Буде аномально тепло: що принесе до України природний феномен Ла-Нінья

За словами народного синоптика, холодний, але сухий жовтень порадує тривалим бабиним літом в середині місяця і засмутить під кінець сильними дощами і нічними морозами. Холоди триватимуть і в листопаді, очікуються дощі та ранній сніг.

Як повідомляв раніше сайт "Сьогодні", народний синоптик розповів, коли чекати снігопадів і морозів в Україні.

Реклама

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

Раніше ми також розповідали, що до України під Новий рік прийшла "весна".

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама