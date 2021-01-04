Народний синоптик розповів, якою буде погода в Україні навесні

Погода на початку березня-2021 буде морозною, сніжною і дощовою, а вже в другій декаді начебто прийде весна. Про це найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань розповів у коментарі сайту "Сьогодні".

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Експерт з питань погоди, який понад 30 років складає докладні прогнози за старовинною методикою – використовуючи т.зв. Брюсів календар, що враховує розташування планет Сонячної системи, – каже, що потім знову похолодає, підуть дощі з мокрим снігом, і лише ближче до квітня "запахне весною" по-справжньому.

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Справжнє тепло прийде лише в 20-х числах квітня, але, як і наприкінці березня, воно буде недовгим. Знову зарядять дощі і похолодає. Перша половина травня буде теплою і з дощами, в другій половині два тижні спеки і сухо, до кінця місяця прохолодніше, дощі.

Раніше сайту "Сьогодні" народний синоптик розповів, коли чекати снігопадів і морозів в Україні.

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Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

Раніше ми писали, що в Україну під Новий рік прийшла "весна".

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