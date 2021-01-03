Народний синоптик розповів, коли чекати снігопадів і морозів в Україні

До кінця зими в Україні слід очікувати всього – і снігопадів і дощів, а сильні морози і відлиги будуть періодично змінювати одне одного. Про це йдеться в нашому матеріалі Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік.

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Найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань розповів, що січень очікується контрастний щодо температури. Перша половина місяця тепла, зі сніго-дощами, друга – морозна із частими снігопадами.

За його словами, морози і снігопади перейдуть на лютий. У другій його декаді очікується часта зміна відлиг та холодів, але без опадів. Третя декада тепла, зі снігом і дощами.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 2021 рік в Україні буде аномально теплий, а все через природне явище в Атлантиці під назвою Ла-Нінья. Через нього в Україну заноситиме більше опадів і буревіїв.

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