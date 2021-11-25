Порушують Конституцію? Чи справді поліція має право перевіряти COVID-сертифікати

Поліція проводить перевірки COVID-сертифікатів відповідно до розпорядження Кабінету міністрів

Антивакцинатори та противники перевірок сертифікатів критикують поліцію та звинувачують у порушеннях Конституції. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні діють жорсткі карантинні обмеження через погіршення ситуації з коронавірусом. При цьому для вакцинованих українців правила карантину послаблені – їм дозволено відвідувати ТРЦ, кінотеатри, їздити поїздами та маршрутками.

Однак для цього потрібно пред'являти сертифікат про вакцинацію. В Мережі активно обговорюють, хто має право здійнювати такі перевірки і чи не вимагають бува в українців розкривати "таємницю про стан здоров'я".

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Сайт "Сьогодні" вирішив розібратися.

Аргументи поліції

Правоохоронці пояснюють – карантинні рейди та вибіркові перевірки COVID-документів здійснюють на підставі відповідної постанови Кабінету міністрів. Вони переконують, всі дії – конституційні.

Стаття 117 Конституції України. Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.

Під час перевірок поліцейські виконують вимоги законів України "Про захист населення від інфекційних хвороб", "Про Національну поліцію", а також постанови Кабміну №1236. Зокрема, в Україні за порушення правил карантину передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

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Глава Нацполіції Ігор Клименко запевняє: перевірки дотримання правил карантину та COVID-документації здійснюються у законний спосіб.

Аргументи антивакцинаторів та противників перевірок

Вони стверджують, що постанова Кабміну, яка дозволила поліції проводити перевірки, порушує конституційні права і свободи людини. Антивакцинатори спираються на:

Статтю 60 Конституції України. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.

Далі українцям радять у спілкуванні з правоохоронцями опиратися на Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров’я", який передбачає право на "таємницю про стан здоров'я".

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Стаття 39-1. Право на таємницю про стан здоров'я Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні. Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта.

Практично те ж саме передбачене статтею 286 Цивільного кодексу України. Також поліцію звинувачують у перевищенні службових повноважень.

Аргументи юристів

А от юристи стверджують, що не тільки поліція, але й юридичні особи мають право запитати у вас про наявність сертифікату про вакцинацію від коронавірусу.

Аналітична платформа VoxCheck опублікувала коментар юриста Дмитра Ткаченка, який погодився із тим, що поліція наділена повноваженнями перевіряти COVID-сертифікати, проте спосіб, в який поліції ці повноваження надані, не відповідає закону. На його думку, ці повноваженні поліції мають бути відображені в окремому законі, а не постанові Кабміну.

При цьому, за його словами, співробітник закладу як представник юридичної особи теж може перевіряти сертифікат, якщо цей заклад планує працювати без застосування карантинних обмежень.

Інформація про стан здоров’я дійсно відноситься до конфіденційної інформації. Однак у законі "Про інформацію" йдеться про заборону збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації без згоди особи . У випадку ж COVID-сертифікату йдеться про пред’явлення документа та підтвердження його чинності за згодою особи.

"Українське законодавство не містить чіткого визначення лікарської таємниці, це дає можливість тлумачити її дуже загально. Сертифікат вакцинації не несе лікарської або медичної таємниці, а є документом, що підтверджує певний факт, тобто факт вакцинації", – пояснює Дмитро Ткаченко.

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