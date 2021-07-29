"Нас зрадили!": Емоційний пост Гопко про Україну, яка торкнулася всіх

Партнери України, які так вчили нас демократії, виявилися слабкими і продажними – обміняли цінності на гроші

Ганна Гопко. Фото: facebook.com/hanna.hopko

Народний депутат VIII скликання, ексголова комітету із закордонних справ Ганна Гопко не стримала емоцій від останніх подій навколо України і "зрадницького" ставлення західних союзників до нашої країни. Про це вона написала в Facebook.

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Вона нагадала головну істину, що Україні ніхто не допоможе, окрім неї самої.

"Нас зраджують, нас кидають. Нам брешуть в очі, виправдовуючи своє служіння Мамоні (багатим і сильним світу цього) псевдоаргументами. Це так гидко і цинічно. Нас намагаються ще зробити винними у тому, що нас кинули. Брутально і жорстко. Наші партнери, які претендували вчити нас демократії, виявилися слабкими і продажними – обміняли цінності на гроші. Нам нічого не лишається як вкотре вивчити урок і зрозуміти, що ми потрібні лише Господу, собі і майбутнім поколінням, яких маємо підготувати і навчити бути іншими і не робити помилок, які надто дорого коштують. Не просто вижити, а стати успішними", – написала Гопко.

Що про "зраду" думають українці

"Рахуються тільки з сильними і наполегливими, це аксіома", – написав у коментарях політичний експерт Євген Магда.

Також користувачі Мережі говорять, що "Україна вистоїть тоді, коли навчиться бути агресивною і жорстокою, тоді і перестане бути жертвою".

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"Занадто багато уроків історії. На жаль, уроки не усвідомили, не вивчили, не виправили".

"Думати треба було не "козаком" Байденом, а прагматично. Трамп пушив нафтогазову сферу, а значить конкурент Росії. І тиснув на Німеччину. Байден навпаки заявляв, що буде шукати консенсус з Німеччиною, і буде гальмувати американських нафтовиків".

"Як кинули Чехію у 1938-му. І призвело це до світової війни. Монстра досита нагодувати не можна. Нічому не вчимося".

Що могло так зачепити Гнну Гопко? Наприклад, нещодавно США і Німеччина уклали угоду щодо "Північного потоку – 2", чим, по суті, дали "зелене світло" Росії на запуск газопроводу, який загрожує енергетичній безпеці Європи і України. І це основні союзники України.

А у червні президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель навіть намагалися запросити російського лідера Володимира Путіна на саміт ЄС, що різко сприйняли не тільки в Україні, але і в самому Євросоюзі.

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