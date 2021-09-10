Наша армія може взяти Донецьк і Луганськ, якщо буде команда – Данилов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов зазначив, що українські військові відповідають на обстріли противника

Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу. Фото: пресслужба / Фото: Офис Президента Украины

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що українська армія може звільнити тимчасово окупований Донецьк і Луганськ, якщо отримає таку команду.

Про це він сказала в ефірі одного з телеканалів.

"Наша армія може виконати будь-яке завдання. І те, що наші хлопці виконували в Афганістані, то жодна країна світу не змогла виконати те, що наші армійці (спецоперацію з евакуації громадян – ред.). Якщо сьогодні наш верховний головнокомандувач дасть команду взяти Донецьк і Луганськ, то вони можуть це зробити. Але, що робити з тими десятками і сотнями тисяч людей, які можуть загинути? Хто за це буде нести відповідальність?", – сказав Данилов.

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Данилов запевнив, що українська армія відповідає на обстріли російських найманців. Він зазначив, що відповіді такі, що противник просить "тиші" після цього.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення в квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.

Через те, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що РНБО розгляне нові санкції проти окупантів.

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Також нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію секретне рішення РНБО про розвиток ВМС України.