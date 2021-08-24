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"Наша сила – у тому, що ми одна Країна". Рінат Ахметов привітав українців із Днем Незалежності

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
24 серпня, 09:00
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Засновник і акціонер СКМ на 30-річчя незалежності України побажав усім миру і процвітання і висловив упевненість, що у країни ще буде багато приводів для гордості
Рінат Ахметов привітав українців із Днем Незалежності
Рінат Ахметов привітав українців із Днем Незалежності

Українці пройшли багато випробувань, які допомогли зрозуміти, що їхня сила – у єдності, і кожен у нашій країні робить свій внесок у благополуччя, впевнений засновник і акціонер СКМ Рінат Ахметов. Він привітав співгромадян з Днем Незалежності, зазначивши, що "нас і наших дітей чекає ще багато приводів для гордості країною".

"Подолавши не одне випробування, ми зрозуміли головне: наша сила — у тому, що ми одна Країна. Країна, у якій кожен робить свій внесок у загальний добробут", – заявив Ахметов.

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Він зазначив, що українці долали і долають непрості обставини завдяки героїзму кожного і висловив подяку:

  • медикам, які ведуть боротьбу за життя;
  • учителям,які виховують у новому поколінні прагнення до знань.;
  • працівникам промисловості, які зберігають та підтримують стабільність економіки України;
  • тим, хто захищає нашу країну;
  • тим, хто працює в полі та під землею, у морі та на суші, у наукових інститутах і дитячих садах.

"Я бажаю всім нам довгих мирних років та процвітання. Упевнений, на нас і наших дітей чекає ще багато приводів для гордості нашою країною. Зі святом, дорогі друзі! З Днем Незалежності України!" – зазначив засновник СКМ.

Нагадаємо, напередодні 30-ї річниці Дня Незалежності України українські та американські співробітники посольства США в Києві заспівали вітальну пісню.

Ми також писали, що до Дня Державного прапора та Дня Незалежності України з міжнародного аеропорту "Бориспіль" і "Київ" (Жуляни) по всьому світу розлетілися п'ять тисяч українських прапорів.

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