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Наше завдання допомогти Україні виграти війну, – Ахметов

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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1 квітня, 10:59
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Бізнесмен впевнений у перемозі України над ворогом
Росія не хоче бачити Україну незалежною, але все українське суспільство об'єдналося задля події у війні
Росія не хоче бачити Україну незалежною, але все українське суспільство об'єдналося задля події у війні / Фото: Колаж: Сьогодні

Завдання бізнесу – допомогти Україні виграти війну, яку розв’язала Росія, та зберегти незалежну і європейську державу.

Про це в коментарі американському виданню Bloomberg заявив бізнесмен Рінат Ахметов.

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"Усі наші зусилля зосереджені на єдиному, що зараз має значення, – допомогти Україні виграти цю війну, допомогти українцям вижити та полегшити їхній біль та страждання", – наголосив бізнесмен.

За словами Ахметова, за таких умов немає і не може бути жодних розбіжностей між українською владою та українським бізнесом.

"Наша спільна мета – вільна, незалежна, соборна, демократична та європейська Україна", – зазначив Ахметов.

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Як повідомлялося, з початку війни підприємства Ахметова почали надавати матеріальну та технічну підтримку збройним силам та силам територіальної оборони для захисту суверенітету України.

Також його бізнеси разом із благодійним фондом розгорнули програми гуманітарної допомоги постраждалим від війни мирним громадянам.

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