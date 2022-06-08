Знайшли окупанта в обіймах з бойлером. Захисник розповів про жорстокі бої під Києвом (відео)

На початку вторгнення РФ запекла боротьба за столицю розгорнулася у невеликому селищі Мощун Бучанського району Київської області. Там українські захисники завдавали постійних ударів по ворогу. У цей час російська армія намагалася знищити наших військових з кулеметів та автоматів.
Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
"Шалений опір ворогу, запеклі бої і міцна підтрика побратимів із різних підрозділів. Такими оператор ССО України запам'ятав події, що розгорнулися в кінці лютого – на початку березня неподалік Києва. На початку вторгнення запекла боротьба за столицю розгорнулася у невеличкому селищі Мощун. Там оператори ССО завдавали постійних ударів по ворогу", – розповіли у командуванні.
За словами оператора ССО, ситуація змінювалася і треба було діяти вже й зараз. Наші захисники мали контакт із групою СПП та в підсумку її знищили. Крім того, понтонну переправу знищували кілька разів за допомогою артилерії.
"Нас посипали з кулеметів та автоматів… Якось ми знайшли російського солдата, який лежав в обіймах з бойлером", – каже оператор ССО.
Воєнні злочини російських окупантів під Києвом
- Російські військові ґвалтували та вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані. У Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані на вулицях міста. На багатьох були білі пов'язки, що свідчило про те, що люди були беззбройні.
- З'ясувалося, що в Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Анатолія Федорука, серед убитих були підлітки.
- Військові РФ у підвалі будинку влаштували собі казарму, а в приміщенні поряд – катівню, де розстрілювали мирних жителів, окупанти зв'язували дітей та ґвалтували дівчаток.
- Радник глави Офісу президента Олексій Арестович опублікував список частин та підрозділів ЗС РФ та Росгвардії, які скоїли воєнні злочини в Київській області – у Бучі, Гостомелі та Ірпені. Також він зазначив, що масові тортури, зґвалтування та вбивства мирних жителів Бучі та Ірпеня російськими окупантами розпочалися за два тижні до їхнього відступу із захоплених населених пунктів.
- Лідери Франції та Німеччини вважають, що міжнародні організації мають отримати доступ до цих територій, щоб документувати злочини.
Раніше ми розповідали, що російські окупанти завдали величезної шкоди Бучі. Зокрема, прямі та непрямі втрати в місті становлять 449 мільйонів доларів. Це й ті, що задокументовані 10 травня за проєктом "Росія заплатить". Таку суму назвали фахівці Мінекономіки та KSE.