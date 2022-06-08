Знайшли окупанта в обіймах з бойлером. Захисник розповів про жорстокі бої під Києвом (відео)

Оператор ССО сказав, що ситуація змінювалася і потрібно було діяти вже й зараз

Український захисник підтвердив мародерство російської армії. Фото: колаж "Сьогодні"

На початку вторгнення РФ запекла боротьба за столицю розгорнулася у невеликому селищі Мощун Бучанського району Київської області. Там українські захисники завдавали постійних ударів по ворогу. У цей час російська армія намагалася знищити наших військових з кулеметів та автоматів.

Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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"Шалений опір ворогу, запеклі бої і міцна підтрика побратимів із різних підрозділів. Такими оператор ССО України запам'ятав події, що розгорнулися в кінці лютого – на початку березня неподалік Києва. На початку вторгнення запекла боротьба за столицю розгорнулася у невеличкому селищі Мощун. Там оператори ССО завдавали постійних ударів по ворогу", – розповіли у командуванні.

За словами оператора ССО, ситуація змінювалася і треба було діяти вже й зараз. Наші захисники мали контакт із групою СПП та в підсумку її знищили. Крім того, понтонну переправу знищували кілька разів за допомогою артилерії.

"Нас посипали з кулеметів та автоматів… Якось ми знайшли російського солдата, який лежав в обіймах з бойлером", – каже оператор ССО.

Воєнні злочини російських окупантів під Києвом

Раніше ми розповідали, що російські окупанти завдали величезної шкоди Бучі. Зокрема, прямі та непрямі втрати в місті становлять 449 мільйонів доларів. Це й ті, що задокументовані 10 травня за проєктом "Росія заплатить". Таку суму назвали фахівці Мінекономіки та KSE.