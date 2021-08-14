Насильство не буде безкарним. Глава МВС жорстко відреагував на сутички Нацкорпусу з поліцією

Монастирський подякував правоохоронцям та медикам за роботу під час акції

Новий міністр особисто контролював ситуацію під ОП. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава МВС України Денис Монастирський подякував правоохоронцям та медикам, які забезпечували правопорядок під час проведення субоньої акції протесту "Нацкорпусу" під ОПУ та заявив, що всіх винних в насильстві покарають.

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Про це він написав у Facebook.

"Поліція та Національна гвардія сьогодні зробили все можливе для того, щоб громадяни могли реалізувати своє конституційне право, передбачене 39 статтею Основного Закону. Для забезпечення безпеки як мітингувальників, так і правоохоронців, було прийнято рішення проводити поверхневу перевірку на предмет відсутності небезпечних для життя та здоров’я предметів – зброї, вибухових пристроїв, легкозаймистих речовин тощо", – йдеться у повідомленні.

Перевірку проводили для тих, хто хотів пройти до площі перед ОПУ. Проте не всі учасники акції погодились на перевірку та почали проривати кордони правоохоронців, в результаті вісім правоохоронців отримали травми та опіки.

"За фактом нанесення тілесних ушкодженнь співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження. Винні особи будуть притягнені до відповідальності, встановленої Законом. Кожен громадянин може реалізувати своє конституційне право на участь у мирних та безпечних мітингах, але без бійок та кровопролиття", – наголосив міністр.

Він заявив, що насильство не буде безкарним – правоохоронці приятягнуть до відповідальності всіх причетних.

"Щиро дякую співробітникам Національної поліції, військовослужбовцям Національної гвардії, рятувальникам та медикам за Вашу роботу з організації безпеки під час проведення сьогоднішніх масових заходів. Ви всі – молодці", – підсумував Монастирський.

Перша масова акція для новопризначеного глави поліції столиці

Суботня акція "Нацкорпусу" під ОП – перша масова для нового начальника київської поліції Івана Виговського. Як розповіли "Сьогодні" копи, він також був присутнім на ній та контролював ситуацію.

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Нагадаємо, що 5 серпня керівник київської поліції Андрій Крищенко подав у відставку з займаної посади.

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