Наскільки точні прогнози погоди народних синоптиків і чи можна їм вірити

Леонід Гонрбань каже, що зробити точний прогноз дуже складно. Колаж: "Сьогодні"

Найвідоміший народний синоптик Леонід Горбань розповів, наскільки точні його нетрадиційні прогнози і наскільки ймовірним є, що він вгадає, наприклад, з дощем. Про це він сказав в інтерв'ю сайту "Сегодня".

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Деякі скептики стверджують, що "народні" прогнози погоди неточні, на що він відповів прикладом.

"Є середня зарплата по країні, є середня зарплата в окремих галузях, нарешті, є середня зарплата окремо взятого працівника. Так і з погодою. В Україні сім кліматичних зон, які дуже відрізняються. Тому усереднений прогноз показує загальні тенденції погоди в цьому місяці. Можна зробити окремий розрахунок погоди, наприклад, для Києва, для Луганська, для умовної Яблунівки. Він буде близький до 95%. Але це дуже трудомістка робота", – каже Горбань.

Народні прогнози точніші?

Синоптик зазначає, що ймовірність його усередненого прогнозу – близько 75%. Наприклад, в окремих регіонах дощ може пройти на один-два дні пізніше або раніше, але середньострокові погодні тенденції на кожен місяць прогноз показує правильно.

"Прогнозувати опади найскладніше. Сильні дощі осені-весни розрахувати легко, а от літні дощики ніколи не йдуть фронтом, не захоплюють великі території. Особливо коли заходить середземноморський циклон. Розрахунок для них потрібно робити в радіусі 10-15 км. Тому скептики і кажуть: ось, мовляв, ви обіцяли сьогодні дощ, а у нас дощу немає. Але популярні розрахунки, що публікуються в ЗМІ – усереднені, в масштабі всієї України, тому очевидно, що вони менш точні", – пояснив Горбань.