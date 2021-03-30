Справжня весна: якою буде погода в перші дні квітня

У квітні погода в Україні буде теплою і без значних коливань температури, опадів буде небагато.

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Як показують погодні сайти, невеликі дощі, залежно від регіону, можливі в період з 1 по 7 квітня, з 15-го по 19-те і з 26-го по 29-те.

Перші п'ять днів місяця на півночі і сході України температура вдень буде на 5-7 градусів теплішою, ніж в західних, центральних і південних регіонах.

Однак ближче до Благовіщення (7 квітня) температура вдень сягатиме 11-12 градусів тепла, вночі +4-5 градусів на півночі і +7-8 градусів на півдні. Очікується, що в другій половині місяця потеплішає ще на 3-5 градусів, як вдень, так і вночі.

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На Благовіщення очікується мінлива хмарність c невеликими опадами – на заході України. У центрі країни опадів не очікується. У решті регіонів в це свято буде похмуро, але сухо.

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До речі, деякі міста України вже починають відключати опалення. Хоча ці плани може порушити погода – після кількох днів тепла знову трохи похолодає.

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