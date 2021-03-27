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Справжня весна: якою буде погода в Україні 28 березня

27 березня, 17:50

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У Києві прогнозують незначні опади

У неділю, 28 березня, в Україні буде теплий та весняний день, проте в деяких областях прогнозують дощі.

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Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

У суботу на території України прогнозують +18 градусів, свіжіше та з незначними опадами буде на Лівобережжі. А у неділю, 28 березня, синоптики прогнозують +10+15 градусів, але на заході країни знизиться температура до +6+9 градусів.

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На заході, півночі, Вінниччині та Одещині падатимуть дощі, на решті території країни буде переважно сухо.

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У Києві ймовірний дощ, буде тепло – температура повітря до +13 градусів.

За словами Діденко, на початку тижня в країні трішки похолодає, але ненадовго.

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Раніше ми повідомляли, що в Україні 27 березня буде по-весняному теплим і сонячним днем. По всій країні без опадів.

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