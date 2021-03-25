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Справжня весна прийде ближче до Великодня: синоптики дали прогноз на квітень

25 березня, 10:49

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Найближче потепління прийде в кінці березня, але протримається недовго

Заметілі і холод – так почалася весна для українців. Повітря трохи прогрівається вдень, але вночі все ще морозно. Синоптики розповіли, коли чекати справжнього тепла і яку погоду прогнозують на Великдень.

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У найближчу добу по Україні промчать сильні вітри – до 50 км на годину, а на півдні і сході чекаємо рясні опади. А конкретно про погоду у квітні дізнавалася у синоптиків кореспондент "Сьогодні" Ірина Ухіна.

"На південному сході країни будуть активні процеси завдяки тому, що там атмосферний фронт ще буде знаходитися. Будуть опади у вигляді мокрого снігу і дощу, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця", – розповіла провідний синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Проте уже через кілька днів почне теплішати – температура підніметься до 8-12 градусів. Не обійдеться без температурних гойдалок.

"1-2 квітня ще протримається тепла погода. Надалі можна очікувати знову хвилю прохолоди і знову ж температурний фон може знизитися на 2-3, а то і 5 градусів. І потім знову наростання тепла вже десь до 7-8 квітня", – сказала вона.

Відео: Сьогодні

Відомий народний синоптик Леонід Горбань каже, що такі хвилі тепла і холоду змінюватимуться щотижня аж до самого Великодня.

"До 20-21 квітня температура підніметься до 17-19 градусів. І остання семиднівка квітня – знову похолодання. Ну це теж закономірно. Це ж Вербна неділя, вона завжди прохолодна, вітряна і, як правило, з дощами. Великдень-то у нас 2 травня. Значить, ніколи тепло до Великодня не буває", – сказав він.

На Великдень, за останніми прогнозами, очікують від 19 до 21 градуса тепла. А з середини травня – різке потепління і навіть спека.

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Тим часом в ООН розповіли, як погода і повітря впливають на COVID-19. Коронавірус довше зберігає життєздатність за низьких температур, але відмовлятися від масок під час потепління не варто, оскільки динаміка його поширення пов'язана насамперед із запобіжними засобами, а не з метеорологічними чинниками.

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погода синоптики прогноз погоди квітень Голеня Леонид Горбань

Джерело: Сьогодні

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