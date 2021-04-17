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Справжній патріот: в Мережі висловили співчуття через смерть Володимира Яворівського

17 квітня, 16:02

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Українські політики згадують знайомство із громадським діячем та письменником та спільну роботу – називають борцем за незалежність України

У Мережі висловлюють співчуття стосовно смерті українського письменника та політика Володимира Яворівського, який помер 16 квітня, на 79-році життя.

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Про це вони пишуть у соцмережах.

"Донька Леся близько півночі так і написала мені два слова: "Тато пішов". Іншого слова вона не змогла вимовити. Не можу і я. Володю, ти пішов. Я вже не зможу тебе обійняти. З невимовним болем обіймаю твоїх рідних", – написав український письменник Василь Шкляр.

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"Мені випала честь знати Володимира Олександровича, працювати з ним у парламенті. Він був щирим українцем, який доклав багато зусиль для зміцнення нашої Незалежності", - написав у свою чергу прем'єр-міністр України у 2014–2016 роках Арсеній Яценюк.

"Комітет гуманітарної та інформаційної політики співчуває з приводу смерті Володимира Яворівського. Володимир Олександрович Яворівський — письменник та громадсько-політичний діяч, один із борців за незалежність України", – повідомляє прес-служба.

"Його імя назавжди залишиться в ряду тих, хто виводив молоду державу на шлях у майбутнє, допомагав робити важливі кроки, емоційно переживав успіхи і невдачі. Його оцінки і симпатії викликали дискусії, але в очах усіх українців він був незмінним у своєму патріотизмі, вірі в українську свободу і демократію", – висловив співчуття п'ятий президент України Петро Порошенко.

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"Пішов з життя наш добрий друг Володимир Яворівський... Невимовно сумно. Невимовно. Ми разом пройшли велику частину політичного життя. Плече до плеча, серце до серця. Завжди пишалася таким колегою. Щирий, палкий, мудрий. Майстер слова. Справжній патріот, для якого Україна завжди була понад усе, як би банально не звучали зараз ці слова", – вшанувала пам'ять політика лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

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Нагадаємо, що 2012 року сайт "Сьогодні" побував в гостях у політика і письменника.

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помер письменник Яворивский Владимир Александрович політик
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